ອົງການຕຸລາການຂອງ ອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເຫດໄຟໄໝ້ ຢູ່ຄຸກ ເອວິນ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ເຕ່ຫະຣ່ານ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 8 ຄົນ.
ໄຟໄດ້ໄໝ້ຂຶ້ນໃນວັນເສົາຜ່ານມາທ່າມກາງການປະທ້ວງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ເຊິ່ງຕອນນີ້ ກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີ 5 ແລ້ວ, ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຕາຍ ຂອງນາງ ມາຊາ ອາມີນີ, ອາຍຸ 22 ປີທີ່ຖືກຈັບໂດຍຕຳຫຼວດສິນທຳ ຍ້ອນບໍ່ປົກຫົວຢ່າງຖືກຕ້ອງດ້ວຍຜ້າ ຮີຈັບ.
ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ອີຣ່ານ ໄດ້ລາຍງານວ່າແປວໄຟໄມ້ມອດຫຼັງຈາກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ຖືກຄຸມຂັງຫຼົບໜີ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ພວກເຮົາກຳລັງຕິດຕາມລາຍງານຈາກຄຸກ ເອວິນ ດ້ວຍຄວາມຮີບດ່ວນ. ພວກເຮົາກຳລັງຕິດຕໍ່ ກັບປະເທດ ສວິດເຊີແລນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ປົກປ້ອງ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ. ອີຣ່ານ ແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາທີ່ຖືກກັກຂັງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ທີ່ຄວນຖືກປ່ອຍຕົວຢ່າງກະທັນຫັນ.”
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ, ລັດຖະບານ ອີຣ່ານ “ແມ່ນກົດຂີ່ຫຼາຍ” ແລະ ທ່ານມີຄວາມ “ເຄົາລົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ອອກມາເດີນຂະບວນໃນຖະໜົນຕ່າງໆ.”
ຄຸກ ເອວິນ, ເຊິ່ງໄດ້ກັກຂັງນັກໂທດ ທີ່ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ລວມທັງຄົນທີ່ມີສອງສັນຊາດນັ້ນ, ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາໂດຍກຸ່ມສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດນັກໂທດ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນມາດົນນານສຳລັບການກັກຂັງນັກໂທດການເມືອງ ພ້ອມກັບຜູ້ທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບປະເທດ ຕາເວັນຕົກ ຜູ້ທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍ ອີຣ່ານ ເປັນສິ່ງຕໍ່ລອງໃນການເຈລະຈາສາກົນ.
ທ່ານນາງ ນາຮິດ ເດລີລີ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ຊາຮັບ ເດລີລີ, ນັກໂທດທີ່ຖືສອງສັນຊາດໃນຄຸກ ເອວິນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາ ເປີເຊຍ ວ່າລາວໄດ້ລົມກັບສາມີຂອລາວ ແລະ ວ່າລາວແຂງແຮງດີ.
ໃນວິດີໂອທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ທາງອອນໄລນ໌ນັ້ນ, ສຽງປືນ ແລະ ລະເບີດແຕກສາມາດໄດ້ຍິນ ໃນບໍລິເວນຂອງຄຸກ.