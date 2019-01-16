ສະຫະລັດຕ້ອງຕິ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອີຣ່ານ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ ທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມ ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ການສົ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບກັບລົ້ມແຫຼວເພາະວ່າ ຈະ
ຫຼວດທີ່ບັນທຸກດາວທຽມ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໄວພຽງພໍ ທີ່ຈະໄປເຖິງວົງໂຄຈອນ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ປະນາມອີຣ່າຈຕໍ່ອັນທີ່
ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ການທ້າທາຍຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ ດ້ວຍການສົ່ງອີກເທື່ອນຶ່ງທີ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອີຣ່ານກຳລັງເສີມສະມັດຖະພາບໃຫ້ລູກສອນໄຟ ທີ່ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຢູໂຣບ ແລະ
ພາກຕາເວັນອອກກາງ.”
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ ລູກຈະຫຼວດທີ່ອີຣ່ານໃຊ້ ເພື່ອພະຍາຍາມສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນ
ສູ່ວົງໂຄຈອນ “ແມ່ນເປັນເທັກໂນໂລຈີທີ່ເກືອບວ່າແບບດຽວກັນ ແລະໃຊ້ແທນກັນ
ໄດ້ກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຮວມທັງລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບ.”
ທ່ານກ່າວວ່າການສົ່ງດາວທຽມດັ່ງກ່າວ ລະເມີດມະຕິ ສະບັບປີ 2015 ຂອງສະພາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອີຣ່ານ ຢຸດເຊົາການພັດທະນາເທັກ
ໂນໂລຈີລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ເປັນເວລາແປດປີ.
ມະຕິສະບັບນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍຫົກປະເທດ ກັບອີຣ່ານຊຶ່ງ
ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນໂຕອອກ ໃນປີກາຍນີ້.
ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ໂຄງການສົ່ງຍານອະວະກາດ ແລະດາວທຽມຂອງຕົນ ບໍ່ມີຈຸດປະສົງ
ທາງທະຫານ ແລະຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ອີຣ່ານຍັງກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ລະເມີດມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ມີພຽງແຕ່ສະເໜີແນະ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫ້າມອີຣ່ານ ໃນການສົ່ງດາວທຽມ.
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