ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ (Mohammad Javad Zarif), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ເວົ້າວ່າ ຖາຫາກສະຫະລັດຢາກຈັດໃຫ້ມີການເຈລະຈາ ປະເທດດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ປີ 2015 ທີ່ ຈຳກັດການເຄື່ອນໄຫວດ້ານນີວເຄລຍຂອງອີຣ່ານເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຍົກເລີກການລົງໂທດນັ້ນເສຍກ່ອນ.
ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນການກ່າວຢູ່ໃນຂະນະທີ່ທຳການຢ້ຽມຢາມມາເລເຊຍຢູ່ນັ້ນ ທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ “ທຳການກໍ່ການຮ້າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ປະຊາຊົນອີຣ່ານ.”
ທ່ານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ທີ່ອີຣ່ານໄດ້ຕົກລົງເຊັນພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເຈລະຈາເປັນເວລາສອງປີກັບສະຫະລັດ, ອັງກິດ, ຈີນ, ເຢຍຣະມັນ, ຣັດເຊຍ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ.
ທ່ານ ຊາຣິຟເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອອກຈາກກົນໄກອັນນັ້ນໄປ. ພວກເຮົາຍັງນັ່ງໂຕະເຈລະຈາກັບປະເທດ 5 ປະເທດ ແລະອີຢູຢູ່. ສະຫະລັດເປັນປະເທດທີ 6 ຊຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນໄປ." ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ສະນັ້ນ ຖ້າສະຫະລັດຫາກຢາກກັບເຂົ້າມານັ່ງໃນຫ້ອງເຈລະຈາຄືນອີກ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຊື້ປີ້ເຂົ້າ ແລະປີ້ນັ້ນກໍຄືປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານັ້ນ."
ທ່ານທຣຳໄດ້ຕຳໜິຢ່າງແຮງຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານນິວເຄລຍດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ອີຣ່ານໄດ້ປຽບຫລາຍໂພດ ແລະປ່ອຍໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວມີເສັ້ນທາງໄປຫາການພັດທະນາອາວຸດນີວເຄລຍໄດ້ງ່າຍໂພດ. ອີ່ຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດຢູ່ຕະຫລອດມາວ່າ ໂຄງການນີວເຄລຍຂອງຕົນແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງສັນຕິພາບເທົ່ານັ້ນ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນການເຈລະຈາກຂໍ້ຕົກລົງຄັ້ງໃໝ່ນີ້ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຫ້າມອີຣ່ານບໍ່ໃຫ້ພັດທະນາອາວຸດນີວເຄລຍ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະວາງຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງປະເທດນັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ອີກດ້ວຍ. ທ່ານ ທຣຳ ຍັງຢາກໃຫ້ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຖືກນຳໃຊ້ເປັນເວລານານາກວ່າ 10 ປີທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງເດີມນັ້ນອີກດ້ວຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີເວົ້າວ່າ ຖ້າທ່ານ ທຣຳ ຢາກຈັດການເຈລະຈາ, ທ່ານ ຕ້ອງ “ເອົາບາດກ້າວທຳອິດ” ແລະ ຍົກເລີກ ມາດຕະການລົງໂທດທີ່ມີຕໍ່ອີຣ່ານເສຍກ່ອນ.
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