ປ. ທຣໍາ ພະຍາຍາມ ສັ່ງຊາເບິ່ງ ມາດຕະການລົງໂທດ ເພີ້ມອີກ ຕໍ່ອີ່ຣ່ານ

ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຈະເພີ້ມການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານພາຍໃນ
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງນີ້ ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຄືນອີກຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ
ເຖິງຂັ້ນແນໃສ່ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ລະບອບປົກຄອງເຕຫະຣ່ານຍົກເລີກການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວ
ກັບອາວຸດນີວເຄລຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຫລາຍໆແຫ່ງ. ທ່ານປະທາ
ນາທິບໍດີກໍາລັງປະຊຸມກັບທີມງານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາອີ່ຣ່ານ ໃນ
ຕອນບ່າຍໆຂອງວັນພະຫັດວານນີ້.
ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ຄະນະລັດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ຢັ້ງຢືນ ໃນທຸກໆ 90 ມື້ວ່າ ອີຣ່ານໄດ້
ປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວເຊັນກັບປະຊາຄົມສາກົນໃນປີ 2015 ທີ່ແນໃສ່
ເພື່ອຈໍາກັດໂຄງການນີວເຄລຍຂອງອີຣ່ານນັ້ນບໍ່. ການຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮອດກໍານົດ
ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ທ່ານທຣໍາເວົ້າວ່າ ເຕຫະຣ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຈິດໃຈຂອງຂໍ້
ຕົກລົງປີ 2015 ທີ່ເອີ້ນວ່າ ແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຫລື JCPOA, ແຕ່ກໍບໍ່ທັນ
ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດແບບຮ້າຍແຮງຄືນອີກຕໍ່ອຸດສະຫະກໍາພະລັງງານຂອງອີ
ຣ່ານທີ່ມີມາແຕ່ກ່ອນນັ້ນ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທຣໍາໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຊາວອີຣ່ານພັດຖິ່ນ ແລະພວກນັກເຄື່ອນ
ໄຫວປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທີ່ຫວັງວ່າ ຈະມີມາດຕະການທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າຈາກຄະນະລັດຖະບານທີ່ອອກປາກອອກສຽງຢ່າງແຮງ ໃນການສະໜັບສະໜຸນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຢູ່ໃນຫລາຍຕົວເມືອງຂອງອີຣ່ານ ແລະຈາກປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຕໍາໜິຂໍ້ຕົກລົງ
ດ້ານນີວເຄລຍຢ່າງໜັກນັ້ນ ຜິດຫວັງຫລາຍ.
ໃນການຕອບຄໍາຖາມຂອງວີໂອເອ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ທໍານຽບຂາວນັ້ນ ທ່ານ ສະຕີບ ມນຸຈິນ (Steve Mnuchin) ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ການກະທໍາ
ຂອງທ່ານທຣໍາ ຈະສ້າງຄວາມສົນໃຈ ໃຫ້ແກ່ລະບອບປົກຄອງຂອງເຕຫະຣ່ານ.
ທ່ານ ມນຸຈິນ (Mnuchin) ເວົ້າວ່າ "ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດວ່າ
ຫລາຍໆ ແງ່ມຸມຂອງຂໍ້ຕົກລົງອີຣ່ານ ຕ້ອງໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ.” "ມີການເຄື່ອນໄຫວຫລາຍ
ອັນທີ່ຢູ່ນອກຂໍ້ຕົກລົງອີຣ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດອັນຮ້າຍແຮງ ຫລືວ່າ
ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ທໍາການລົງໂທດ ທີ່ຢູ່ນອກແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມຢ່າງ
ຮອບດ້ານ ເຊັ່ນວ່າການລະເມີດດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ."
ທ່ານ ມນຸຈິນ (Mnuchin) ເວົ້າເພີ້ມວ່າ “ພວກເຮົາມີການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານຫຼາຍ ເທົ່າໆກັນ
ກັບປະເທດອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ແລະພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ພິຈາລະນາເບິ່ງບັນຫາ
ຕ່າງໆ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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