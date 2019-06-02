ປະທານາທິບໍດີ ຮາຊຊານ ຣູຮານີ ໃນວັນເສົາວານນີ້ໄດ້ສະເໜີວ່າ ອີຣ່ານ ອາດເຕັມໃຈ
ທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາ ຖ້າຫາກ ສະຫະລັດ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແຕ່ກ່າວວ່າ ເຕຫະ
ຣ່ານ ຈະບໍ່ຖືກກົດດັນໃຫ້ເຈລະຈາ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຟາຣສ໌.
ອີຣ່ານ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັນຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ນຶ່ງປີ
ຫຼັງຈາກ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ອີຣ່ານ ແລະປະເທດມະຫາ
ອຳນາດໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ເຕຫະຣ່ານ ເພື່ອການແລກປ່ຽນ
ກັບການຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດສາກົນ.
ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ໃນປີກາຍນິ້ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມມັນຂຶ້ຶ້ນໃນເດືອນ
ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ, ສັ່ງໃຫ້ທຸກປະເທດ ຢຸດການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຂອງ ອີຣ່ານ. ໃນບໍ່ເທົ່າ
ໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັນທາງທະຫານ, ໂດຍກ່າວວ່າຕົນໄດ້ສົ່ງກຳລັງພິເສດເພີ້ມ ໄປເຂດຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການ
ຂົ່ມຂູ່ຂອງ ອີຣ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ບໍ່
ເຂັ້ມແຂງພໍ ແລະ ທ່ານຢາກບັງຄັບໃຫ້ ອີຣ່ານ ເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ສະຫະລັດ ຈຳນວນນື່ງໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການເຈລະຈາຄັ້ງໃໝ່.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ອີຣ່ານ ມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນປະ
ເທດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ດ້ວຍການນຳພາດຽວກັນ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຫວັງການປ່ຽນແປງລະບອບ
ການປົກຄອງ, ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຢາກເຮັດໃຫ້ມັນກະຈ່າງແຈ້ງ.
ອົງການຂ່າວ Fars ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຣູຮານີ ທີ່ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາສະໜັບສະ
ໜູນເຫດຜົນ ແລະ ການເຈລະຈາ ຖ້າຫາກຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ນັ່ງລົງດ້ວນຄວາມເຄົາລົບ
ຢູ່ໂຕະເຈລະຈາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສາກົນ ບໍ່ແມ່ນຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້າອອກຄຳ
ສັ່ງໃຫ້ເຈລະຈາ.
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