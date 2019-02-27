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ປະ​ທາ​ທິບ​ໍ​ດີ ​ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ​ຮູຣາ​ນີ ປະ​ຕິ​ເສດ ບໍ່​ຮັບ ການ​ລາ​ອອກ ຂອງ ທ່ານ​ຊາ​ຣິ​ຟ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ໂມ​ຮຳ​ມັດ ຈາ​ວາດ ຊາ​ຣິ​ຟ.

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ​ຮາ​ຊ​ຊານ ຣູ​ຮາ​ນີ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ລາ​ອອກ ​
ຂອງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ໂມ​ຮຳ​ມັດ ຈາ​ວາດ ຊາ​ຣິ​ຟ.

ຢູ່​ໃນ​ໜັງ​ສື ​ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້​ ໂດຍສື່​ມວນ​ຊົນ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທ່ານ​ຣູ​ຮາ​ນີ
ກ່າວ​ວ່າ ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາ​ຣິ​ຟ ລາ​ອອກ​ໄປ​ນັ້ນ ຈະ​ຂັດ​ຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ
​ປະ​ເທດຊາດ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ ທ່ານ​ຊາ​ຣິ​ຟ ເປັນບຸກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ຣູ​ຮາ​ນີຮ້ອງວ່າ
“ຕໍ່​ຕ້ານ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ” ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ຊາ​ຣິ​ຟ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ທີ່​ຍື່ນເອກ​ກະ​ສານການ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​
ທ່ານ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ທ່ານ​ໄດ້ຂຽນ​ຂໍ້​ລົງເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ອິນສະ​ຕາກ​ຣາມ ​ຢູ່​ເທິງ​ທຸງຊາດ​ອີ​ຣ່ານ ທີ່​
ກ່າວ​ຂອບໃຈ​ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ​ການ​
ເນັ້ນ​ໜັກ​ຂອງທ່ານ​ ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້ເຫັນວ່າ ​ທ່ານ​ຊາ​ຣິ​ຟ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ລະ​
ຫວ່າງ​ການຢ້ຽມ​ຢາມຊອ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອາ​ເມເນຍ ທ່ານ​ນິ​ໂກ​ລ ປາ​ຊິ​ລ​ຢານ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ.

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