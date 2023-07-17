ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ໄດ້ສົ່ງຕຳຫຼວດສິນທຳທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດໃຫ້ໃສ່ຜ້າຄຸມໜ້ານັ້ນ ກັບຄືນໄປສູ່ຖະໜົນຫົນທາງອີກ.
ການປາກົດຕົວຂອງຕໍາຫລວດສິນທໍາໄດ້ຢຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫລາຍ ຫຼັງຈາກການ ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ເກີດມາຈາກການເສຍຊີວິດຂອງ ນາງມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີໃນປີກາຍນີ້ ຢູ່ໃນການຄຸມຂັງຂອງຕໍາຫຼວດ. ນາງອາມີນີ ຖືກຈັບກຸມໂດຍຕໍາຫຼວດສິນລະທໍາຂອງອີຣ່ານ ທີ່ກ່າວຫານາງວ່າໃສ່ຜ້າຫົວຂອງນາງແບບຫລວມເກີນໄປ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະທ້ວງຕາມຖະຫນົນໄດ້ຫຼຸດລົງແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ແມ່ຍິງ ຫຼາຍຄົນໃນອີຣ່ານໄດ້ຄັດຄ້ານ ຂໍ້ບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ຜ້າປົກຫົວ ຫລື hijab ນັບຕັ້ງ ແຕ່ມີການເສຍຊີວິດຂອງນາງອາມີນີ.
ທ່ານຊາອີດ ມອນທາເຊີ ອາລ-ມາດີ (Saeed Montazer al-Mahdi) ໂຄ ສົກຂອງອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ, ຫຼື FARAJA ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕໍາ ຫຼວດສິນທໍາກັບຄືນມາສູ່ຖະໜົນແມ່ນເພື່ອຕອບສະຫນອງ "ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການຂອງປະຊາຊົນ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງກຸ່ມສັງຄົມ ແລະສະຖາບັນຫລາຍແຫ່ງ, ແລະ ການເນັ້ນໜັກຈາກປະທານາທິບໍດີ ແລະອົງການຕຸລາການ.”