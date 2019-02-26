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ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ອີ​ຣ່ານ ທ່ານຊາ​ຣິຟ ລາ​ອອກ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ ທ່ານໂມ​ຮາ​ເມດ ຈາ​ວາດ ຊາ​ຣິຟ ກ່າວ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ປະ​ຈຳ​ປີ ​ທີ່​ນະ​ຄອນ Munich ປະ​ເທດເຢຍ​ຣະ​ມັນ, 17 ກຸມ​ພາ 2019.

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ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ ທ່ານໂມ​ຮາ​ເມດ ຈາ​ວາດ ຊາ​ຣິຟ, ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ໂຄງ
ສ້າງຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ກັບ​ບັນ​ດາ​ 6 ປະ​ເທດ ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ໂລກ, ທີ່​ບໍ່ໄດ້​
ຄາດ​ໝາຍທີ່​ຈະ​ປະ​ກາດ​ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ທ່ານ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ແມ່ນ​ເສຍ​ໃຈ ຕໍ່
“ການ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ໄດ້.”

“ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ຫຼາຍໆ ມາ​ຍັງ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອັນ​ເປັນ​ທີ່​ຮັກ​ແລະ​ອົງ​ອາດ​
ກ້າ​ຫານ​ຂອງ​ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ຄວາມ​ມີ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ຮອບ 67 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.
ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ຂໍ​ອະ​ໄພ​ຢ່າງ​ເລິກ​ຊຶ້ງ ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ສີ​ຕໍ່​ຮັບ​ໃຊ້ແລະ​
ການ​ຂາດ​ຕົກ​ບົກ​ຜ່ອງ ໃນ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ນີ້,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ຊາ​ຣິ​ຟ ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ອິນ​ສ​ເຕີ​ຣ໌
ກ​ຣາມ.

ທ່ານ​ຫວັງໃຫ້​ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ “ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄ່າ.”

ທ່ານ​ຊາ​ຣິ​ຟ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ໃດ​ໆ ໃນ​ການ​ລາ​ອອກ​ນີ້ ແລະ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ເອົາ​ບາດ
​ກ້າວ​ໃດໆ ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຮັ​ສ​ຊານ ຣູ​ຫາ​ນີ.

ແຕ່​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​
ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ຣ໌​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ລໍ​ຖາ​ເບິ່ງ ຖ້າ​ຫາກວ່າ ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງທ່ານ​ຊາ​ຣິ​ຟ
ແມ່ນ “ຍັງ​ຄົງ​ໝັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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