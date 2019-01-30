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ພວກ​ນັກ​ສືບ ທາງອິນ​ເຕີ​ແນັດ ຂອງອີ​ຣ່ານ ​ກຳ​ລັງຊອກ​ຫາ ​​ລັກ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ໂຕ

ທ່ານ​ສະ​ຕວຣ໌ຕ ເດ​ວິ​ສ ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການຟາຍ​ຣ໌​ອາຍ​ສ໌ ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ ໜ້າ​ແຜ​ນ​ທີ່ ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ເມື່ອວັນ​ທີ 27 ​ກັນ​ຍາ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອີ​ຣ່ານ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ພວມຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ ທາງ​ດ້ານ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຫຼື​ໄຊ​ເບີ້​ຂອງ​ຕົນ
ໂດຍລັກ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຈະ​ອຳ​ນວຍໃຫ້​ການ​ສອດ​ແນມທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຂອງ​ຕົນ ​ສາ​ມາດ
​ສິ້ງ​ຊອມ ແລະ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ການ​ເມືອງ ​ແລະ​ທຸ​ລະ​ກົດ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນໆ ຮວມ​ທັງ
​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບໃໝ່​ ຂອງ​ອົງ​ການສືບ​ລັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ທີ່​ນຳ​ອອກເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ
​ວານ​ນີ້ເຕືອນ​ວ່າ ​ພວກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດອີ​ຣ່ານ “ກຳ​ລັງ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​
ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານສະ​ຫະ​ລັດ ບັນ​ດາ​ອົງການຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆ
ເພື່ອລັກ​ຂະ​ໂມຍເອົາ​ຄວາມ​ລັບ ແລະ​ວາງແຜນ​ປະ​ຕິບັດ​ງານ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ້​ໃນ​ອະ​
ນາ​ຄົດ.”

​ລາຍ​ງານການ​ຊັງ​ຊາ​ເບິ່ງ​ໄພຂົ່ມ​ຂູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ສະ​ບັບຫລ້າ​ສຸດ ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ
ໄດ້​ກະ​ກຽມ​ການ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີທາງ​ໄຊ​ເບີ້​ຕໍ່ຕ້ານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ
​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ ເຖິງ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້ກ່າວ​ເຖິງ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ກໍ​ຕາມ.

ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ມີ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນທ​າງ​ດ້ານອິນ​ເຕີ​ແນັດ ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ
ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງໃໝ່ ແຕ່​ການ​ຊັ່ງ​ຊ​າ​ເທື່ອ​ຫຼ້າ​ສຸດຈາກ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ແມ່ນ​
ໄດ້​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງຄ​ວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ
​ເອກ​ກະ​ຊົນ ທີ່​ໄດ້​ຊີ້ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການໂຈມ​ຕີເພີ້ມ​ຂຶ້ນທີ່ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ ພວກ​ໂຈມ​ຕີ​ເຈາະ
​ຂໍ້​ມູນອີ​ຣ໋ານ ​ທີ່ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ບ່ອນ​ເກັ​ບ​ຮັກ​ສາຂໍ້​ມູນສ່ວນ​ໂຕ.

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຕີ​ພິມ​ຢູ່​ແປ້ນ​ພິມ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ເມືອງລາ​ສ ເວ​ກັ​ສ ລັດ​ເນ​ວາ​ດາ ວັນ​ທີ 29 ກໍ​ລ​ະ​ກົດ 2017.
ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຕີ​ພິມ​ຢູ່​ແປ້ນ​ພິມ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ເມືອງລາ​ສ ເວ​ກັ​ສ ລັດ​ເນ​ວາ​ດາ ວັນ​ທີ 29 ກໍ​ລ​ະ​ກົດ 2017.

ຍາ​ນາງ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕີ​ນາ ຄິ​ຕ​ເນີ​ ນັກ​ວິ​ເຄ​າະອ​ະ​ວຸ​ໂສ​ກັບ​ຟາຍ​ຣ໌​ອາຍ​ສ໌ ກ່າວ​ວ່າ “ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​
ລັງ​ແນ​ໃສ່​ຫຼາຍ​ອົງ​ການ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ​ອົງ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ແລະ
ຊອກ​ຫາ ສາງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ທີ່​ເກັບ​ຮັກ​ສາ ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ໂຕ​ຫລື​ PII ນັ້ນ.”

ຍາ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ເວ​ລາ​ໃດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ແລ້ວ ເຂົາ​ເຈົ້າກໍ​ຈະຊອ​ກ​ຫາລາຍ​ຊື່ໂທ
​ລະ​ສັບ ແລະ​ບັນ​ທຶກ​ພະ​ນັກງານ ແລະ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕ່າງໆ​.”

ຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເທື່ອ​ນຶ່ງນັ້ນ ພວກເຈາະ​ຂໍ້​ມູນ​ອີ​ຣ໋ານ ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ບັດ​ສິນ​ເຊື່ອ​ວີ​ຊາ ແລະ
​ຂໍ້​ມູນໜັງ​ສື​ຜ່ານ​ແດນ ຊອກ​ຫາ​ຜ່ານ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ຕີ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃ​ສ່ ເພື່ອ​ພະ​ຍາ​ຍາມຊອກ
ເອົາ​ຂໍ້​ມູນນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າ​ວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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