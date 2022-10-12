ອີຣ່ານໄດ້ເພີ່ມທະວີການປາບປາມໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຕໍ່ການປະທ້ວງ ທີ່ເກີດຈາກການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 22 ປີຄົນນຶ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໄດ້ຖືກກັກຂັງໂດຍຕຳຫຼວດສິນທຳ ຍ້ອນບໍ່ໃສ່ຜ້າປົກຫົວ ຫລື hijab ເພື່ອປົກຜົມຂອງລາວຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສື່ສັງຄົມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສົ່ງລົດຖັງໄປເຂດຊາວເຄີດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມວຸ້ນວາຍ ຢູ່ໃຈກາງຂອງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ.
ຕຳຫຼວດປາບປາມການຈະລາຈົນ ໄດ້ຍິງເຂົ້າໄປໃນຄຸ້ມນຶ່ງ ໃນເມືອງຊານານດາຍ, ເມືອງຫລວງຂອງແຂວງເຄີດິສຕານອີຣ່ານ, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງເຕ່ຫະຣ່ານ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ 400 ກິໂລແມັດ. ກຸ່ມຊາວເຄີດກຸ່ມນຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ອົງການເຮນກໍ ເພື່ອສິດທິມະນຸດໄດ້ເຜີຍແຜ່ວີດີໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຖະໜົນຫົນທາງທີ່ມືດມົວ ໂດຍມີການຍິງປືນປາກົດອອກມາ ແລະມີໄຟລຸກໄໝ້.
ການປະທ້ວງຍັງດຳເນີນໄປຢູ່ແຫ່ງອື່ນໆ ຂອງອີຣ່ານ ເຊັ່ນກັນ ໂດຍວິດີໂອສະແດງອອກໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກແມ່ຍິງແລະ ເດັກຍິງບາງຄົນຍ່າງຜ່ານຖະໜົນຫົນທາງໂດຍບໍ່ໃສ່ຜ້າປົກຫົວ.
ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນອາທິດ ທີ່ສີ່ແລ້ວ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນນຶ່ງ ຕໍ່ລັດທິປົກຄອງທີ່ຖືພະເຈົ້າເປັນຫລັກຂອງອີຣ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການປະທ້ວງຂອງການເຄື່ອນໄຫວສີຂຽວໃນປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ. ພະນັກງານນໍ້າມັນບາງຄົນ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການປະທ້ວງຢູ່ທີ່ໂຮງງານກັ່ນນ້ໍາມັນທີ່ສໍາຄັນສອງແຫ່ງ, ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ອຸດສາຫະກໍາທີ່ເປັນກຸນແຈສໍາຄັນຕໍ່ລັດທິປົກຄອງທີ່ຖືພະເຈົ້າເປັນຫລັກໃສ່ ກັບຄວາມ ວຸ້ນວາຍ.
ນາງອາມີນີ ແມ່ນຊາວເຄີດ ແລະການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການເສຍຊີວິດ ຂອງນາງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນຂົງເຂດຊາວເຄີດຂອງອີຣ່ານໃນວັນທີ 17 ກັນຍາໃນງານສົບ ຂອງນາງຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງນາງໃນມື້ກ່ອນນັ້ນ.
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອີຣ່ານ ວ່າ “ໃຊ້ອາວຸດປືນ ແລະຍິງແກັສນ້ຳຕາ ຢ່າງບໍ່ຈຳແນກ, ລວມທັງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ປະຊາຊົນ.” ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກກົດດັນໃຫ້ອີຣ່ານຍຸຕິການປາບປາມ. ເຕຫະຣ່ານ ຍັງສືບຕໍ່ລົບກວນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ ແລະໂທລະສັບມືຖື "ເພື່ອປິດບັງອາດຊະຍາກໍາຂອງພວກເຂົາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ອົງການນິລະໂທດກຳ.
ອີຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ການປາບປາມຄັ້ງໃໝ່ທີ່ເມືອງຊານານດາຍ ແຕ່ກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດອີຣ່ານ ໄດ້ຮຽກຕົວເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັງກິດໄປພົບ ຫລັງຈາກອັງກິດ ໄດ້ລົງໂທດບັນດາສະມາຊິກຂອງຕຳຫຼວດດ້ານສິນທຳ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອີຣ່ານ ທີ່ພົວພັນກັບການປາບປາມດັ່ງກ່າວນັ້ນ.