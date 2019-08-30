ຈະຫລວດລຳນຶ່ງຂອງອີຣ່ານ ຄວນທີ່ຈະຍິງດາວທຽມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂຶ້ນໄປສູ່ວົງໂຄຈອນກັບໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຖານຍິງຈະຫລວດໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ພາບຖ່າຍຈາກດາວທຽມຂອງສະຫະລັດທີ່ຖ່າຍເອົາສູນກາງອາວະກາດ ອີມາມ ໂຄໄມນີ (Imam Khomeini) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວັນອອກມາຈາກຖານ ຍິງຈະຫລວດ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ເປັນຈະຫລວດນັ້ນ ທີ່ຖືກເຜົາຈົນກາຍເປັນຖ່ານໄປ.
ສີຟ້າທີ່ທາສະຖານທີ່ຍິງຈະຫວວດນັ້ນ ປາກົດວ່າຖືກໄໝ້ໃຫ້ໝົດໄປເລີຍ.
"ຍ້ອນວ່າມີບັນຫາທາງເຕັກນິກບາງຢ່າງ ແລະມັນໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າ ນັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາ ກຳລັງປະຕິບັດງານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນຢູ່,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມໃດໆ.
ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິດເສດການກ່າວຫາຈາກສະຫະລັດວ່າຕົນກຳລັງດັດປັບຈະຫລວດທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ໃຊ້ຍິງດາວທຽມນັ້ນ ໃຫ້ໄປໃຊ້ຍິງລູກສອນໄຟໄດ້.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ແລ້ວທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຍິງດາວທຽມຂອງອີຣ່ານຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄ ຈອນຫລົ້ມແຫລວໃນປີນີ້.
ດາວທຽມລູກນຶ່ງທີ່ຍິງຂຶ້ນໄປໃນອະວະກາດໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ກໍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນເລີຍ. ເດືອນນຶ່ງຕໍ່ມາ ຈະຫລວດລຳນຶ່ງກໍປາກົດວ່າຕົກລົງໄປ ໃນທະເລຊາຍ ພາຍຫລັງໄດ້ທະຍານຂຶ້ນໄປໃນທ້ອງຟ້າແລ້ວ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ