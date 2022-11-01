ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ກ່າວວ່າ ຖະແຫຼງການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢຍຣະມັນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການທີ່ກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອີຣ່ານຈະຖືກລົງໂທດ ແມ່ນເປັນການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະບໍ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານນາສເຊີ ການານີ ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດທີ່ວ່ານັ້ນຈະເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງອານາລີນາ ແບບັອກ ກ່າວໃນມື້ວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ວ່າ ເຢຍຣະມັນແລະສະຫະພາບຢູໂຣບພວມພິຈະລະນາກ່ຽວກັບການລົງໂທດຕໍ່ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອີຣ່ານ. ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ອົງການອອກອາກາດ ARD ວ່າ ພວມມີການພິຈາລະນາກັນຢູ່ກ່ຽວກັບວ່າຈະຈັດເອົາກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານ ເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີລາຍຊື່ອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານນາງແບບັອກ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຜູ້ບັນຊາການກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອີຣ່ານ ຮັອສເຊນ ຊາລາມີ ໄດ້ເຕືອນພວກປະທ້ວງ ບໍ່ໃຫ້ຈັດການເດີນຂະບວນຕື່ມອີກ.
ໄດ້ເຫັນການປະທ້ວງເກີດຂຶ້ນ ໃນໄລຍະຫຼາຍໆອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເລີ້ມແຕ່ກາງເດືອນກັນຍາຫຼັງຈາກນາງມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີ ໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກຖືກຕຳຫຼວດສິນທຳຂອງອີຣ່ານຈັບ ຍ້ອນລະເມີດການນຸ່ງຖືທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວສຳລັບພວກແມ່ຍິງ.