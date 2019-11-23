ອີຣ່ານໄດ້ຍືດເວລາໃນການກີດກັນການເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີແນັດອອກໄປເປັນມື້ທີ 7ແລ້ວ ເພື່ອປາບປາມການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດລົງໂທດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານທີ່ຮັບຜິດຊອບການປິດການບໍລິການດັ່ງກ່າວໄວ້ນັ້ນ.
ໃນການຂຽນລົງຢູ່ໃນທວີດເຕີໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້, ກຸ່ມ NetBlocks ທີ່ສິ້ງຊອມເບິ່ງການໃຊ້ອິນເຕີແນັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນລອນດອນຂອງອັງກິດ ເວົ້າວ່າ ການປິດອິນເຕີແນັດໄວ້ໄດ້ແກ່ຍາວມາໄດ້ 6 ວັນແລ້ວ ແລະ “ເຮັດໃຫ້ບັນດາໝູ່ເພື່ອນ ແລະຄອບຄົວຕ່າງໆບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາກັນໄດ້ ແລະຈຳກັດສິດພື້ນຖານຂອງຊາວອີຣ່ານ.
"ໜ້າຈໍຖ່າຍທອດສົດຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວທີ່ວັດແທກຄວາມສາມາດຕິດຕໍ່ທາງອິນເຕີແນັດຂອງອີຣ່ານຢູ່ໃນ YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=TxdPm0vB-FA ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໜ້ອຍນຶ່ງເຖິງ 20 ເປີເຊັນແລ້ວ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນມາເຖິງ 15 ເປີເຊັນ ຈາກ 5 ເປີເຊັນ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານບາງທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນຫວັງວ່າ ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີແນັດ ຄາດວ່າຈະສາມາດກັບຄືນມາໄດ້ອີກແບບຊ້າໆໃນຫລາຍມື້ຂ້າງໜ້ານີ້. ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ໄດ້ມີການປະກາດຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວ່າ ການປິດອິນເຕີແນັດທີ່ເລີ້ມຕົ້ນ ຂຶ້ນໃນແລງວັນທີ 16 ພະຈິກຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊາວອີຣ່ານເອົາຮູບການປະທ້ວງທົ່ວປະເທດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ກ່ອນນຳອອກເຜີຍແຜ່ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນມື້ໃດແທ້.
ອົງການຂ່າວອິສລາມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອາຊາດ (Azad) ຂອງອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນອົງການຂ່າວລະດັບຊາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນນັ້ນເວົ້າ ຢູ່ໃນບົດຄວາມອັນນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາວ່າ http://bit.ly/2OcwCa1 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງອື່ນ 7 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຕິດຕໍ່ທາງອິນເຕແນັດຂອງຕົນກັບຄືນມາ. ແຕ່ວ່າ ອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້າຝ່າຍປະຊາສຳພັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊາຣິຟ (Sharif) ຊຶ່ງເປັນ ແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ໃນຈຳນວນນັ້ນ ວ່າການເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີແນັດທີ່ກັບຄືນມາໃໝ່ນີ້ "ແມ່ນຊ້າຫລາຍ."
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງລະເບີດຂຶ້ນ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເກື້ອກຸນຈາກລັດຖະບານ ນັ້ນ 50 ເປີເຊັນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກຜ່ານມາ. ການຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບການເງິນຂອງຄົນອີຣ່ານຫລາຍຄົນ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ໃນເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອລົງ ຍ້ອນການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫລວງຂອງລັດຖະບານ ແລະການບໍລິຫານແບບຜິດພາດຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເພີ້ມຄວາມຝືດເຄືອງຂຶ້ນໄປອີກ.
ຢູ່ໃນການຕອບໂຕ້ທຳອິດທີ່ເປັນການລົງໂທດຕໍ່ການປິດອິນເຕີແນັດນັ້ນ, ລັດຖະບານທ່ານທຣຳໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະເທັກໂນໂລຈີດ້ານການສື່ສານ (ICT) ຂອງອີ່ຣ່ານ, ທ່ານໂມຮຳມາດ ຈາວາດ ອາຊາຣີ ຈາໂຣມີ (Mohammad Javad Azari Jahromi) ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ກະຊວງຂອງທ່ານອາຊາຣີ ຈາໂຣມີ (Azari Jahromi) ໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີແນັດຂອງປະຊາຊົນອີຣ່ານ, ລວມທັງແອັປທີ່ໃຊ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາກັນທີ່ໃຊ້ໂດຍປະຊາຊົນຫລາຍ 10 ລ້ານຄົນເພືື່ອສື່ສານນຳກັນ ແລະກັບໂລກພາຍນອກນັ້ນນຳອີກດ້ວຍ.
ກະຊວງທີ່ວ່ານີ້ ຍັງໄດ້ເອົາຊື່ຂອງທ່ານ ອາຊາຣີ ຈາໂຣມີ (Azari Jahromi) ເຂົ້າໃສ່ໃນບັນຊີຂອງຄົນທີ່ໄດ້ຖືກຈັດໄວ້ພິເສດ ແລະຖືກເກືອດຫ້າມ ຫລື SDN ຂອງຕົນ, ຍຶດຊັບສິນຂອງທ່ານຢູ່ໃນດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ແລະຫ້າມຊາວອາເມຣິກັນບໍ່ໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນດັ່ງກ່າວ.