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ລາຍງານໂທລະພາບອີຣ່ານ ກ່າວວ່າ 9 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນຕອນຂ້າມຄືນ ຈາກຄວາມບໍ່ສະຫງົບ

ນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕຮາຣ່ານ ຄົນນຶ່ງ ກຳລັງ ທຳການປະທ້ວງ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ວັນທີ 30 ທັນວາ 2017.

ຜູ້ນຳ​ສູງ​ສຸດ​ອີຣ່ານ ​ໄດ້​ກ່າວ​ອອກ​ມາ​ໃນທ່າມກາງຂອງຄວາມ​ມິດ​ງຽບຂອງທ່ານຢູ່​ໃນ​ວັນ
​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ ທີ່ທັບ​ມ້າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ ກ່າວ​ຫາ​ສັດຕູ​ຂອງ​ສາທາລະນະ​ອິສ
ລາມ ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ຈຸດປະສົງ​ທຸກ​ຢ່າງ ​ເງິນ ອາວຸດ ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ​ບໍລິ​ການ​ຄວາມ​
ປອດ​ໄພ ​ເພື່ອ​ກໍ່ກວນ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະຫງົບ​ ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ ໃ​ນທ້າ​ຍອາທິດ​ແລ້ວນີ້.

ກະຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເທີ​ກີ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ​ກ່ຽວກັບລາຍ​ງານການ​ບາດ
​ເຈັບ​ຢູ່​ໃນ​ອີຣ່ານ ​ແລະ​ຫວັງ​ວ່າ ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ຫລີກເວັ້ນໄດ້.

​ເກົ້າ​ຄົນ​ໄດ້ເສຍ​ຊີວິດ​ຕອນ​ຂ້າມ​ຄືນ ຕາມ​ລາຍ​ງານທາງໂທລະພາບ​ລັດ ທີ່ຍົກ​ຈຳນວນ
​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂຶ້ນ​ເປັນຫລາຍ​ກວ່າ 20 ຄົນ ນັບ​ແຕ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ອາທິດ​
ແລ້​ວນີ້.

5th Day of Protests as Iranians Continue Taking to Streets Decrying Islamic Republic
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ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່ “ສ້າງ​ຄວາມ​ກໍ່ກວນ” ​ໄດ້​ຍິງໃສ່ຕຳຫລວດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ດ້ວຍ​ປືນ​
ລ່າ​ເນື້ອ ສັງຫານ​ຕຳຫລວດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ແລະເຮັດໃຫ້​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ​ສາມ​ຄົນ ອີງ​ຕາມ​ສື່ຂ່າວ
ຂອງ​ລັດ. ການ​ຍິງ​ກັນເກີດ​ຂຶ້ນ​ທີ​ເມືອງ​ນາ​ຈາ​ຟາ​ບັດ.

ເມືອງມາສຮາສ ໄອເຊັກ ໂດຣຸດ ແລະ ຕຸຍເຊີການ ປະເທດອິຣ່ານ.
ເມືອງມາສຮາສ ໄອເຊັກ ໂດຣຸດ ແລະ ຕຸຍເຊີການ ປະເທດອິຣ່ານ.

ປະທານາທິບໍດີ​ອີຣ່ານ ທ່ານ​ຮາ​ຊານ ຣູຮາ​ນີ ໄດ້ປະນາມ ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ
ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມຂຽນ​ລົງ​ທາງ Twitter ​ວ່າ​ສະໜັບສະໜູນ​
ການ​ປະ​ທ້ວງດັ່ງກ່າວ.

ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຊາວ່າ ການ​ປະ​ທ້ວງນີ້​ເປັນ​ “ເລື້ອງພາຍ​ໃນ” ​ສຳລັບອີຣ່ານ ​ແລະ​ການ​
ແຊກ​ແຊງ​ພາຍ​ນອກ​ເປັນ​ທີ່​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່​ໄດ້.

ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ທ່ານຮາຊານ ຣູຮານີ ກຳລັງດ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມາຊິກບໍລິຫານ.
ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ທ່ານຮາຊານ ຣູຮານີ ກຳລັງດ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມາຊິກບໍລິຫານ.

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ທ່ານ​ອາລີ ​ແຊມ​ກາ​ນີ ລັດຖະມົນຕີ ສະພາ​ຄວາມໝັ້ນ
ຄົງ​ສູງ​ສຸດ​ອີຣ່ານ ​ໄດ້​ຖີ້ມ​ໂທດ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງໃສ່ສື່ີສັງຄົມ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຮາ​ສ​ແທັກສ
​ແລະ​ຂໍ້ຄວາມ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ອີຣ່ານມາ​ຈາກ ສະຫະລັດ ອັງກິດ ​ແລະ​
ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ. ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະບົບ ​ສັ​ງຄົມທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ໃນ​
ປະ​ເທດ ​ເປັນ​ສົງຄາມ​ໂຕ​ແທນ​ຕ້ານ​ຢັນປະຊາຊົນ​ອີຣ່ານ.

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