ອີຣ່ານໄດ້ເພີ້ມການປາບປາມຂອງຕົນ ຕໍ່ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໂດຍໄດ້ທັບມ້າງພິທີໄວ້ອາໄລແກ່ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນການປະທ້ວງເມື່ອມໍ່ໆມານີ້, ຊຶ່ງໄດ້ເອົາກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄປປະຈຳເຕັມຕາມຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ແລະໄດ້ຕັດບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນມືຖືເຂົ້າເຖິງອິນເຕີແນັດໄດ້.
ມາດຕະການປາບປາມຕ່າງໆ ປາກົດວ່າ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຊາວອີຣ່ານ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳ ຮຽກ ຮ້ອງຢ່າງໜ້າສົນໃຈຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ບອກວ່າໃຫ້ທຳການໂຮມຊຸມນຸມ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນວັນທີ 26 ທັນວາ ວານນີ້ ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍວັນສິ້ນສຸດຂອງການໄວ້ອາໄລຕາມປະເພນີເປັນເວລາ 40 ວັນ ສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນການປະທ້ວງຕ່າງໆເດືອນແລ້ວນີ້, ຄືທ່ານປູຢາ ບັກເຕຍຣີ. ການເດີນຂະບວນຢູ່ທົ່ວປະເທດ ເປັນເວລາຫລາຍວັນທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານໃນວັນທີ 15 ພະຈິກຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະເປັນຂີດໝາຍຂອງເຫດການວຸ້ນວາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງອີຣ່ານໃນຮອບຫລາຍທົດສະວັດຜ່ານມານີ້.
ຂໍ້ຄວາມຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ເວົ້າວ່າ "ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ຈັບກຸມຄົນຢູ່ໃນປ່າຊ້າໃນເມືອງກາຣາຈ (Karaj) ຂອງອີຣ່ານ, ວັນທີ 26 ທັນວາ, 2019."
ວີດິໂອສາກນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກອີຣ່ານ ແລະໄດ້ຖືກຢືນຢັນ ຈາກວີໂອເອພະແນກພາສາເປີເຊຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພະນັກງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ຈັບຫລາຍຄົນຢູ່ປ່າຊ້າບີເຮເຊ ຊາກີເນ (Beheshe Sakineh) ຢູ່ເມືອງກາຣາຈ (Karaj) ໄປຂັງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານບັກເຕຍຣີ (Bakhtiari) ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ແລະພວກນັກຂ່າວທັງຫລາຍໄປຮ່ວມພິທີຂີດໝາຍວັນສິ້ນສຸດແຫ່ງການໄວ້ອາໄລເປັນເວລາ 40 ວັນ ກັບເຂົາເຈົ້າຢູ່ຂຸມຝັງສົບຂອງລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຖືກຂ້າຕາຍເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ໃຊ້ອິນສຕາແກຣມ (Instagram) ເພື່ອປ່າວປະກາດຄຳເວົ້າອອກໄປ. ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ລາວຖືກຍິງໃສ່ຫົວໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຊຶ່ງເປັນວັນທີສອງຂອງການປະທ້ວງ.
ການປຸກລະດົມຂອງຄອບຄົວຜູ້ກ່ຽວໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການສັງຫານທ່ານບັກເຕຍຣີ (Bakhtiari) ຫລາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວກາຍເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຕ່າງໆນັ້ນ.
ພວກໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢູ່ໃນອີຣ່ານ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມກັນອີກຫລາຍຄັ້ງຢູ່ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງຄົນອື່ນຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ກຸ່ມປັກປ້ອງສິດທິມະນຸດເວົ້າວ່າ ຖືກກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂ້າຕາຍ ໂດຍໃຊ້ກະສຸນປືນແທ້ຍິງໃສ່ພວກປະທ້ວງ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດການລາຍງານທີ່ເວົ້າວ່າຫລາຍຮ້ອຍຄົນເສຍຊີວິດນັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າເປັນການເວົ້າເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ໜັງສືພິມ The New York Times ແລະ Washington Post ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພີ່ນ້ອງຈຳນວນນຶ່ງຂອງທ່ານບັກເຕຍຣີ (Bakhtiari) ສາມາດໄປເຖິງປ່າຊ້າໄດ້ ເພື່ອທຳການໄວ້ອາໄລ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ຄົນອື່ນໆ ຫລາຍຄົນຖືກຈັບ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ຊຶ່ງລວມທັງພໍ່ແມ່ຂອງລາວ ຍ້ອນໄດ້ວາງແຜນໃຫ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມຂອງປະຊາຊົນ.