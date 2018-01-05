ສຫລ ບອກພວກປະທ້ວງ ຢູ່ອີຣ່ານ ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່ຖືກ ຫລົງລືມ

ສະຫະລັດ ໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ພວກປະທ້ວງຢູ່ອີຣ່ານ
ແລະປະນາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ທັບມ້າງການປະທ້ວງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 21
ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍກວ່າ 1,000 ຄົນຖືກຈັບກຸມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທໍານຽບຂາວທ່ານນຶ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະຊອກຫາ
"ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການດໍາເນີນການໄດ້" ແລະຊອກຫາວິທີທາງວາງມາດຕະ
ການລົງໂທດໃໝ່ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການປະທ້ວງ
ທີ່ຫາກໍ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ໄວ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຢືນເບິ່ງສະພາບການ
ດັ່ງກ່າວແບບເສີຍໆໄດ້.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ພວກເຮົາມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຫລາຍ
ຄົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ພວກປະທ້ວງ, ປະກອບສ່ວນໃນການເຝົ້າຕິດ
ຕາມ ຫລື ລັກເອົາສິດຂອງປະຊາຊົນອີຣ່ານນັ້ນ ມາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທໍາຂອງ
ພວກເຂົາ.” "ສໍາລັບພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍນັ້ນ ພວກເຮົາເວົ້າວ່າ ພວກທ່ານຈະບໍ່ຖືກ
ຫລົງລືມ."
ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບການປະທ້ວງກໍຕາມ ສະຫະລັດໄດ້ທໍາການລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດອີຣ່ານ 5 ບໍລິສັດ ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບໂຄງການລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເຕຫະຣ່ານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານ ສະຕີເວັນ ມນຸສຊິນ (Steven Mnuchin) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງສະ
ຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນແນໃສ່
ອົງການໃດ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຣ່ານ ທີ່
ລະບອບປົກຄອງຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດສູງກວ່າຄວາມຢູ່ດີກິນດີທາງເສດຖະ
ກິດຂອງປະຊາຊົນອີຣ່ານ.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນອີຣ່ານຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຢູ່ ລັດຖະ
ບານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ຫລື IRGC ຜັດໃຫ້ທຶນແກ່ພວກ
ຫົວຮຸນແຮງຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະລະເມີດສິດທິມະນຸດນັ້ນຢູ່.”
ແລະ ຢູ່ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ (Nikki
Haley), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມສຸກເສີນ
ຂອງສະຫະປະ ຊາຊາດດ່ວນ ກ່ຽວກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ແຕ່ວ່າຣັດເຊຍ ແລະສະມາຊິກຈາກປະເທດອື່ນ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະ
ຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຕໍາໜິສະຫະລັດທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍ
ເວົ້າວ່າ ການປະທ້ວງທີ່ວ່ານີ້ ເປັນບັນຫາພາຍໃນ ແລະບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພຂົ່ມ
ຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມທ່ານນາງ ເຮລີ ກໍໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນບ່າຍ
ວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ໂລກໄດ້ເຫັນຄວາມສະພາບການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຊີ
ເຣຍນັ້ນແລ້ວ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍ ການທີ່ລະບອບປົກຄອງທີ່ເຂັ່ນຂ້າຜູ້ຄົນ ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້
ສິດແກ່ປະຊາຊົນໃນການປະທ້ວງແບບສັນຕິວິທີ. ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ສະພາບ
ການແບບນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນ ໃນອີຣ່ານ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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