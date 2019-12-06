ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງຂອງສະຫະລັດເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອີຣ່ານອາດໄດ້ສັງຫານຊີວິດຫລາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ຢູ່ໃນການປະທ້ວງທີ່ດຳເນີນໄປ 3 ອາທິດ ຊຶ່ງເກີດມາຈາກການຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນ ເຊື້ອໄຟຢ່າງກະທັນຫັນຂອງລັດຖະບານ.
"ປາກົດວ່າ ການປົກຄອງນີ້ອາດຈະເຂັ່ນຂ້າພົນລະເມືອງອີຣ່ານຫລາຍກວ່າພັນຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການປະທ້ວງເລີ້ມເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນມາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານ ໄບຣອັນ ຮຸກ (Brian Hook).
ທ່ານຮຸກ (Hook) ເວົ້າວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບຄລິບວີດິໂອ 32,000 ຕອນ, ຊຶ່ງລວມທັງພາບຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ກອງທັບພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຕາມລ້າ ພວກປະທ້ວງກຸ່ມນຶ່ງ ແລະໄດ້ຍິງສັງຫານຄົນຫລາຍເຖິງ 100 ຄົນ. ທ່ານຮຸກ ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ກຳລັງທະຫານຂອງອີຣ່ານຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ "ຫລາຍພັນຄົນ" ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະຈັບກຸມຢ່າງໜ້ອຍ 7,000 ຄົນ ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຢືນຢັນຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດໄດ້ ແຕ່ກໍໄດ້ປະກາດວ່າ "ພວກເຮົາຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າມັນມີຫລາຍໆຮ້ອຍຄົນ."
ທ່ານນາງ ແມນຊູເຣ ມີລສ໌ (Mansoureh Mills), ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບອີຣ່ານ ຂອງອົງການນີລະໂທດກຳສາກົນ, ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດ 1,000 ຄົນ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ແລະຕອນນີ້ຍັງໃຫ້ຖືເອົາຈຳນວນຄາດຄະເນຂອງອົງການນີລະໂທດກຳສາກົນທີ່ຢູ່ໃນຈຳນວນ 208 ຄົນໄປສາກ່ອນ.
ທ່ານນາງກ່າວເພີ້ມວ່າ “ແຕ່ພວກເຮົາກໍເຊື່ອວ່າ ມັນຈະເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫລາຍ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍງານໃໝ່ກ່ຽວກັບການຕາຍຈາກຮີຣ່ານທຸກໆມື້." ບັນ ດານັກສອນສາສະໜາທີ່ປົກຄອງປະເທດ ເວົ້າວ່າ ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດທີ່ລາຍງານໂດຍແຫລ່ງຂ່າວຕາເວັນຕົກເປັນ “ຄຳເວົ້າຂີ້ຕົວະ”.
ມີການປະທ້ວງຢູ່ໃນຫລາຍກວ່າ 100 ຕົວເມືອງນ້ອຍ ແລະໃຫຍ່ຂອງອີຣ່ານ ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນຫລາຍເຖິງ 300 ເປີເຊັນ.
ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງພາກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳທາງສາສະໜາ ລາອອກ. ທ່ານຮຸກຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ເອີ້ນສະພາບວຸ້ນວາຍດັ່ງກ່າວວ່າ "ເປັນວິກິດການທາງການເມືອງ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ການປົກຄອງດັ່ງກ່າວນີ້ເຄີຍໄດ້ປະເຊີນ" ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການປະຕິວັດອິສລາມໃນປີ 1979 ເປັນຕົ້ນມາ.