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ວັນອັງຄານ, 20 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ ປະ​ທ້ວງ ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ນາງ​ມາ​ຊາ ອາ​ມີ​ນີ ທ່າມ​ກາງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ້ມ ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ພວມ​ອ່ານ​ໜັງ​ສື​ພິມ ທີ່​ມີ​ຮູບ​ນາງ​ມາ​ຊາ ອາ​ມີ​ນີ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຫຼັງ​ຈ​າກ​ຖືກ​ຕຳ​ຫຼວດ ຄວບ​ຄຸມ​ສິນ​ທຳ ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຈັບ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 18 ກັນ​ຍາ 2022. (Majid Asgaripour/WANA via Reuters)

ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ​ ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ຫົວ​ເມືອງ ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ນາງ​ມາ​ຊາ ອາ​ມີ​ນີ (Mahsa Amini) ອາ​ຍຸ 22 ປີ ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ນາງ​ໄດ້​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ໂດຍ​ຕຳ​ຫຼວດ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ປະ​ພຶດ​ດ້ານ​ສິນ​ທຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຍ້ອນ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ດ້ານ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​.

ການ​ປະ​ທ້ວງເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ເມືອງ​ມາ​ສ-​ຮາດ ແລະ​ເອ​ສ​ຟາ​ຮານ ຕະ​ຫຼອດ​ຫົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊາວ​ເຄີດ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຮວມ​ທັງ​ເມືອງ​ມາ​ຣີ​ວານ ດີ​ວານ​ດາ​ເຣ ແລະ​ເມືອງ​ຊາງ-​ເກ​ສ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ້ານ​ເກີດ​ຂອງ​ນາງ​ອາ​ມີ​ນີ.

ແຟ້ມ - ວີ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ທາງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ເມືອງ​ຊາ​ເກ​ສ ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ ພາ​ກັນ​ຖອດ​ຜ້າ​ຄຸມ​ຫົວ​ອອກ ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ນາງ​ມາ​ຊາ ອາ​ມີ​ນາ ອາ​ຍຸ 22 ປີ ຫຼັງ​ຈາກ​ຕຳ​ຫຼວດ​ຄວບ​ຄຸ​ມ​ດ້ານ​ສິນ​ທຳ​ຈັບ.
ແຟ້ມ - ວີ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ທາງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ເມືອງ​ຊາ​ເກ​ສ ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ ພາ​ກັນ​ຖອດ​ຜ້າ​ຄຸມ​ຫົວ​ອອກ ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ນາງ​ມາ​ຊາ ອາ​ມີ​ນາ ອາ​ຍຸ 22 ປີ ຫຼັງ​ຈາກ​ຕຳ​ຫຼວດ​ຄວບ​ຄຸ​ມ​ດ້ານ​ສິນ​ທຳ​ຈັບ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ຄຳ​ຂວັນ ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ບາ​ງ​ເຂດ​ພາ​ກັນ​ອັດ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ຂໍ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ນາງ​ອາ​ມີ​ນີ.

ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ຖື​ຮູບ​ນາ​ງ​ອາ​ມີ​ນີ ພ້ອມ​ກັບ​ປ້າຍ​ຄຳ​ຂວັນ​ທີ່​ຂຽນ​ວ່າ “ຍັງ​ມີ​ອີກ​ຈັກ​ຊີ​ວິດ?”

ນາງ​ອາ​ມີ​ນາ​ຖືກ​ຈັບ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ກັນ​ຍາ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ນາ 3 ມື້​ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ.

ຕຳ​ຫຼວດ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແບບ​ບໍ່​ຖືກ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຕໍ່​ນາງ​ອາ​ມີ​ນີ ໂດຍ​ກ່າ​ວ​ວ່າ ນາງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ຫົວ​ໃຈ​ວາຍ. ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ນາງ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ປະ​ຫວັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຫົວ​ໃຈ​ວາຍ.

ພໍ່​ຂອງ​ນາງ ກ່າ​ວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ເປີ​ເຊຍວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຝັງ​ສົບ​ນາງ​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃດໆ ແລະ​ເວ​ລາ​ທາງ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ນາງ​ໄປ​ຫ້ອງການ​ຜູ້​ສັນ​ນະ​ສູດ​ສົບ ລາວ​ໄດ້​ເອົາ​ “ໂລງ​ສົບ​ທີ່​ປິດ​ແລ້ວ​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ເບິ່ງ.”

ທ່ານ​ອາມ​ຈາດ ອາ​ມີ​ນີ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້​ເລີຍ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໃຫ້​ແກ່​ສົບ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ​ອີບ​ຣາ​ຮິມ ຣາຍ​ສີ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ ແລະ​ຄະ​ນະ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ພວມ​ເລີ້ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ.

ທ່ານ​ອາມ​ຈາດ ອາ​ມີ​ນີ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ເປີ​ເຊຍວ່າ ລາວ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ລາວ​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ໃຫ້ “ທຸກໆ​ສືບ​ຕໍ່​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ.”

ລາວ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຂີ້​ຕົວະຂ້ອຍ ໃນ​ເມື່ອ​ວ່າ​ສົບ​ຂອງ​ລູກ​ສາວ​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ແລ້ວ. ນາງ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ອີກ. ຂ້ອຍ​ພຽງ​ແຕ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ເລື້ອງ​ແບບນີ້ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ ກັບ​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນໆ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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