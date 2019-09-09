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ອີ​ຣ່ານ: ກຳ​ປັ່​ນບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ ທີ່​ຖືກ​ຕິດຕາມໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ ຂອງ​ມັນ​ແລ້ວ

​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ຊື່​ວ່າ "Adrian Darya 1" ຢູ່​ໃນ​ແຫຼມ ຈີບ​ຣາ​ລ​ຕາ, 17 ສິງ​ຫາ, 2019.

ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸ​ກ​ນ້ຳ​ມັນ​ລຳ​ນຶ່ງ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ການ​
ທູດກັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂາຍສິນຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ອີຣ່ານ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ IRNA ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ຢ້ຳ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ
ຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ອັບບາສ ມູຊາວີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ
Adrian Darya ໃນທີ່ສຸດໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າຢູ່ຊາຍຝັ່ງທະເລເມດີເທີເຣນຽນ ແລະ ໄດ້ຂົນ
ເອົາສິນຄ້າຂອງມັນອອກ.” ທ່ານບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງປະເທດທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.

ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ດິບ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ສອງ​ລ້ານ​ນຶ່ງ​ແສນ​ຖັງ. ມັນ​ໄດ້​ມືດ​ໄປ​ໃນ
ອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະ ຖືກຖ່າຍຮູບເອົາໂດຍດຽວທຽມຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ.

ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ໂດຍກອງ​ທັນ​ເຮືອ ອັງ​ກິດ ຢູ່ນອກ​ແຫຼມ ຈີບ​ຣາ​ລ​ຕາ ໃນ​ເດືອນ
ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກຖືກສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດ ສະ
ຫະພາບ ຢູໂຣບ ຕໍ່ນ້ຳມັນທີ່ຂາຍໃຫ້ ຊີເຣຍ. ມັນໄດ້ຖືກຍຶດຢູ່ໃນເຂດແດນຂອງ ອັງກິດ
ເປັນເວລາ 6 ອາທິດ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍຖືກປ່ອຍໄປ, ໂດຍບໍ່ຟັງການຄັດຄ້ານຂອງ ສະ
ຫະລັດ, ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີບຣາລຕາ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຄຳສັນຍາວ່າ ເຂົາ
ເຈົ້າຈະບໍ່ມຸ່ງໜ້າໄປປະເທດໃດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ສະຫະພາບ ຢູ
ໂຣບ.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ, ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ເໜີ​
ເງິນຊື້ຈ້າງຫຼາຍລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບຕັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອມອບກຳປັ່ນໃຫ້ ແລະ ອອກ
ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ສະມາຊິກເຮືອຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ທ່ານ ມູ​ຊາ​ວີ ໄດ້​ແນ​ະ​ນຳ​ວ່າ ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ອີ​ຣ່ານ ອາດ
ປ່ອຍກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນທີ່ຕິດທຸງອັງກິດ ທີ່ຖືກຍຶດໂດຍ ອີຣ່ານ ໃນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນເຫັນ
ວ່າ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວແກ້ແຄ້ນ.

ກຳ​ປັ່ນ ສ​ເຕ​ນາ ອິມ​ເປ​ໂຣ (Stena Impero) ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ທາງ​
ກົດໝາຍຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ “ເຮືອລຳດັ່ງກ່າວກໍຈະຖືກປ່ອຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນຈະມາເຖິງ
ນີ້,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ມູຊາວີ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມ.

ການ​ຍຶດ​ກຳ​ປັ່ນ​ທັງຫຼາຍ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນຫຼາຍ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັນ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດ​
ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃຫ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ
ແລະ ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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