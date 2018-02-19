ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເບນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ (Benjamin Netanyahu) ຂອງອິສຣາ
ແອລກ່າວອ້າງວ່າ ຍັງອີກບໍ່ທັນເທົ່າໃດປີເທົ່ານັ້ນ ອີຣ່ານກໍຈະມີລະເບີດນີວເຄລຍແລ້ວ.
ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຢູ່ທາງບ້ານ ແລະໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ກ່າວຫາ
ວ່າອາດໄດ້ທໍາການສໍ້ລາດບັງຫລວງນັ້ນ ທ່ານເນຕັນຢາຮູໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຢູ່ເທິງເວທີກອງ
ປະຊຸມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ນະຄອນມີວນິກຂອງເຢຍຣະມັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້
ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນເຂດພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ຊຶ່ງທ່ານ
ໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າ ສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງຂົງເຂດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ສັນຍານີວເຄລຍກັບອີຣ່ານໄດ້ນໍາໄປສູ່ສະພາບທີ່ຍັບເຂົ້າໃກ້ສູ່ການເລີ້ມ
ຕົ້ນການນັບມື້ ນັບວັນທີ່ອີຣ່ານຈະມີຄັງອາວຸດນີວເຄລຍພາຍໃນເວລາທົດສະວັດປາຍ
ເທົ່ານັ້ນ. ແລະການຜ່ອນຜັນການລົງໂທດທີ່ສັນຍາດັ່ງກ່າວກໍານົດໄວ້ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອີ
ຣ່ານຫລຸດລະດັບຄວາມພະຍາຍາມໃນດ້ານນີ້ລົງເລີຍ. ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫລຸດ
ຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຫຍັງເພີ້ມເລີຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະມັນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ພາຍນອກປະເທດລົງເລີຍ."
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ແກວ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານອ້າງວ່າເປັນສິ້ນນຶ່ງຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ
ອີຣ່ານທີ່ຖືກຍິງຕົກຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ເທິງແທ່ນຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ
ໂດຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ແທນຂອງອີຣ່ານອອກມາສະເໜີຕົວ ເພື່ອຮັບຮູ້ເອົາສິ່ງດັ່ງກ່າວ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ຂີດເສັ້ນແດງໃຫ້ແກ່ເຕຫະຣ່ານ.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ອິສຣາແອລຈະສືບຕໍ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອີຣ່ານມີທະຫານປະຈໍາຢູ່ໃນ
ຊີເຣຍຢ່າງຖາວອນໄດ້. ອິສຣາແອລ ຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການເພື່ອປ້ອງກັນອີຣ່ານບໍ່ໃຫ້
ສ້າງຖານທັບກໍ່ການຮ້າຍເພີ້ມອີກແຫ່ງນຶ່ງ ບໍ່ໃຫ້ມີການສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອິສຣາແອລໄດ້."
ທ່ານເນຕັນຢາຮູເວົ້າວ່າ ພັນທະມິດໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ ຢູ່ໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີຜົນຕາມມາອັນນຶ່ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຕໍ່ການເພີ້ມທະວີ
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອີຣ່ານຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ນັ້ນກໍຄືມັນເຮັດໃຫ້ຊາວອາຣັບ ແລະຊາວອິສ
ຣາແອລມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ເຄີຍມາມາກ່ອນ. ແລະໃນທາງກົງກັນຂ້າມເຫດ
ການນີ້ອາດຈະປູທາງໄປສູ່ສັນຕິພາບໃນເຂດອັນກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍຈະ
ກ້າວໄປສູ່ການປູເສັ້ນທາງສັນຕິພາບລະຫວ່າງປາແລສ ຕາຍນ໌ ແລະອິສແອລອີກດ້ວຍ.."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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