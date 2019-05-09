ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ອີຣ່ານໃນວັນພຸດວານນີ້, ຊຶ່ງເປັນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ພາຍຫລັງທີ່ປະທານາທິບໍດີຂອງອີຣ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານກຳລັງຖອນໂຕອອກຈາກບາງພາກສ່ວນຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງນີວເຄລຍກັບ 6 ປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຢູ່ໃນດຳລັດປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຈະມີມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ສິນຄ້າໂລຫະສົ່ງອອກຂອງອີຣ່ານ ລວມມີເຫລັກກ້າ, ອາລູມີນຽມ, ທອງແດງ, ແລະເຫລັກ ຊຶ່ງເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບໃຫຍ່ ຂອງອີຣ່ານນັ້ນ.
ມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນສິນຄ້າທີ່ນຳເງິນມາໃຫ້ອີຣ່ານອັນດັບ 1 ໄດ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດນັ້ນ. ອຸດສາຫະກຳດ້ານໂລຫະຂອງອີຣ່ານກໍຍັງເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບຫລັກອີກອັນນຶ່ງຂອງອີຣ່ານ.
"ຍ້ອນມີການປະຕິບັດການຂອງພວກເຮົາ ລະບອບປົກຄອງຂອງອີຣ່ານຈຶ່ງກຳລັງດີ້ນຮົນຫາເງິນມາໃຊ້ໃນການໂຄສະນາປຸກລະດົມ ໃຫ້ກໍ່ການຮ້າຍໂດຍການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວກຳລັງກ້າວລົງໄປສູ່ສະພາບຖົດຖອຍຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານໄດ້ໝົດໄປ ແລະ ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນເໜືອຄວາມສາມາດທີ່ຈະຄວບຄຸມໄດ້" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ການປຸກລະດົມໃຫ້ມີການກົດດັນຫລາຍທີ່ສຸດ ຢ່າງມີພະລັງແຮງທີ່ສຸດແບບບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ, ຊຶ່ງການເອົາບາດກ້າວໃນມື້ນີ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງກົດດັນນັ້ນເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ..ເຕຫະຣ່ານ ສາມາດຄາດເອົາໄວ້ໂລດວ່າ ຈະມີການເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ປະເທດນັ້ນຈະປັບປ່ຽນການປະພຶດຂອງຕົນຢ່າງເຖິງກົກເຖິງເຄົ້າແທ້ໆ.”
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ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງອີຣ່ານ ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນອາທິດຜ່ານມານີ້. ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ສົ່ງກ່ຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ແລະເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດທີ່ສາມາດບັນທຸກນິວເຄລຍ ໄປຍັງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າ ໄດ້ທຳການນາບຂູ່ຕໍ່ກຳລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແລະວາງແຜນທຳການໂຈມຕີ "ໄດ້ທຸກເມື່ອ".
ໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນພຸດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີຮາສຊານ ຣູຮານີ (Hassan Rouhani) ຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຈະຖອນໂຕອອກຈາກບາງສ່ວນໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍທີ່ເຊັນກັບ 6 ປະເທດ ມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ ໃນປີ 2015 ນັ້ນ, ແລະຈະເອົາບາດກ້າວເພີ້ມອີກພາຍໃນ 60 ມື້ ຖ້າຫາກບັນດາປະເທດຢູໂຣບ ບໍ່ຊ່ວຍອີຣ່ານຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານ ຣູຮານີ (Rouhani) ກ່າວອີກວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍບັນເທົາຜົນກະທົບ ທີ່ເກີດຈາກມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວພາຍໃນ 60 ວັນ, ອີຣ່ານກໍຈະເລີ້ມທຳ ການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມຄືນອີກ ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າເກົ່າ.
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