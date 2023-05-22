ຄະນະຕຸລາການເປີດເຜີຍວ່າ ອີຣ່ານ ສັ່ງແຂວນຄໍຜູ້ຊາຍສາມຄົນ ໃນຂໍ້ຫາ ຄ້າຢາເສບຕິດ

ອີຣ່ານ ໄດ້ປະຫານຊີວິດຜູ້ຊາຍສາມຄົນ ໃນຂໍ້ຫາຄ້າຢາເສບຕິດ, ເຊິ່ງຄະນະຕຸ ລາການໄດ້ກ່າວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເປັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງຈໍານວນຜູ້ທີ່ຖືກປະຫານຊີວິດດ້ວຍການແຂວນຄໍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ຜູ້ຊາຍທັງສາມຄົນນີ້ ຖືກລະບຸວ່າເປັນສະມາຊິກຂອງ “ກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດ,” ຖືກແຂວນຄໍ ລຸນຫຼັງທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າ ປະຕິບັດການ “ສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ແຜ່ນດິນ” ເນື່ອງຈາກຜະລິດຢາເຮໂຣອິນເກືອບ 40 ກິໂລ, ອີງຕາມການລາຍງານຈາກເວັບໄຊທ໌ຂ່າວ ມີຊານ (Mizan) ຂອງຄະນະຕຸລາການ.
ການປະຫານຊີວິດ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ລຸນຫຼັງຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກແຂວນຄໍ ຈາກຂໍ້ຫາທີ່ພົວພັນກັບການຄ້າມະນຸດ ແລະການຄ້າປະເວນີ.
ໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວ, ຜູ້ຊາຍອີກສາມຄົນ ກໍໄດ້ຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດຫຼັງຈາກໄດ້ສັງຫານສະມາຊິກກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຊ່ວງເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງລະເບີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງ ນາງມາຊາ ອາມີນີ.
ອີຣ່ານ ໄດ້ປະສົບກັບຄື້ນຟອງການປະທ້ວງ ທີ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດ ລຸນຫຼັງການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີ ເມື່ອວັນທີ 16 ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງນາງເປັນແມ່ຍິງຊາວເຄີດໄດ້ຖືກຈັບໂຕໃນຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບການແຕ່ງ ກາຍທີ່ບໍ່ເໝາະສົມແລະຝ່າຝືນຕໍ່ລະບຽບການນຸ່ງຖືຂອງແມ່ຍິງມຸສລິມໃນສະຖານ ທີ່ສາທາລະນະ.