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ການຢ້ຽມຢາມ ອີຈິບ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກ ກາງ ຂອງທ່ານພອມພຽວ ​ລມຕ ຕ່າງປະເທດ ສຫລ

ລມຕ ຕ່າງປະເທດ ສຫລ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ພ້ອມ​ພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ຊູຊານ ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບ ໂດຍ ຜູ້ຊ່ອຍ ລມຕ ຕ່າງປະເທດດ້ານກິດຈະການອາເມຣິກາເໜືອ ແລະໃຕ້ Reda Habeeb Ibrahim Zaki ກັບຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານທູດ ສຫລ ໃນອີຈິບ ໃນນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ວັນທີ 9 ມັງກອນ ປີ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pompeo ພົບປະ ກັບ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອິຈິບໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ເພື່ອຊອກຫາ ການ
ສະໜັບສະໜູນ ຈາກພັນທະມິດ ທີ່​ຈະໃຊ້ຄວາມກົດດັນຂຶ້ນຕື່ມ ໃສ່ອີຣ່ານ.

ທ່ານ ພອມພຽວ ມີກຳນົດຈະກ່າວຄຳປາໄສ ໃນຕອນບ່າຍມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບສາຍພົວ
ພັນ ຂອງສະຫະລັດ ກັບພາກຕາເວັນອອກກາງໃນຍຸກຂອງທ່ານທຣຳ ໃນອັນທີ່ ກະຊວງຕ່າງປະເທດເອີ້ນວ່າ ເປັນການເພັ່ງເລັງໃສ່ “ພັນທະຕໍ່ສັນຕິພາບ ຄວາມ
ອຸດົມຮັ່ງມີ ສະເຖຍລະພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂົງເຂດ.”

ກ່ອນອື່ນ ເພິ່ນຈະພົບພໍ້ໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ອັບແດລ ຟາຕາ ແອລ-ຊິສຊີ
ແລະ ຈະປະຊຸມຫຼາຍເທື່ອ ກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານຊາເມ ຊຸກ
ກຣີ ໂດຍຈະມີຫົວຂໍ້ເພີ່ມຕື່ມ ຄືເລື້ອງເຂດກາຊາ ແລະການຮ່ວມມືດ້ານເສດ ຖະ
ກິດນຳ.

ທ່ານພອມພຽວ ຈະຢ້ຽມຢາມນຶ່ງອາທິດ ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະ
ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ພວກລັດຖະບານເຫຼົ່ານັ້ນ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ອີຣ່ານ ປ່ຽນທ່າທີ ທັງຈະ
ໃຫ້ຄຳໝັ້ນໃຈ ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງ ສະຫະລັດໃນ​ການ​
ຕໍ່​ຕ້ານ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ຈາກ​ປະເທດ​ຊີ​ເຣຍ​ແລ້ວ.

ກ່ອນຈະໄປອີຈິບ ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ອອກເດີນທາງ ຢ່າງບໍ່ມີການປະກາດ ໃຫ້ ຊາບ
ລ່ວງໜ້າ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄປຍັງ ເອິບິລ ແລະແບກແດັດ ໃນອີຣັກ.

ທ່ານພອມພຽວໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວ ກ່ອນຈາກເອິບິລ ໂດຍ​ອ້າງ​ໃສ່​ພວກ​ຫົວ ຮຸນແຮງລັດອິສລາມວ່າ “ໂດຍການເຂົ້າໃຈກັນທົ່ວໄປວ່າ ການສູ້ລົບ ກັບພວກ
ແດັສ ຕ້ານຢັນພວກແດັສ ແລະການຕໍ່ສູ້ກັບອີຣ່ານ ແມ່ນເລື້ອງຈິງ ແລະສຳຄັນ
ຫຼາຍ.”

ທ່ານພອມພຽວໄດ້ພົບພໍ້ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຈາກລັດຖະບານຂອງ​ຊາວ​ເຄີດ
ໃນອີຣັກ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບພໍ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອງລັດຖະບານອີຣັກ.

ເຊີນອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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