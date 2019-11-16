ອີຣ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນທັນທີທັນໃດທີ່ຈະຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວກຳລັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຝືກເຄືອງຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້ ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫລວງຢູ່ໃນປະເທດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນອີຣ່ານຫລາຍຄົນຮູ້ສຶກໂກດເຄືອງ ຊຶ່ງພາໃກ້ມີການປະທ້ວງຢູ່ໃນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຕົວເມືອງ ແລະມີການຕຳໜິຮ້ອງທຸກຢູ່ທາງອອນລາຍ.
ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການເຕືອນລ່ວງໜ້າ, ບໍລິສັດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນແຫ່ງຊາດຂອງອີຣ່ານ ກໍໄດ້ປະກາດການຂຶ້ນລາຄາຕໍ່ນ້ຳມັນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເກື້ອກຸນຈາກລັດຖະບານຢ່າງຫລວງຫລາຍນັ້ນ ອອກມາໃນທັນທີທັນໃດ 50 ເປີເຊັນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກວານນີ້, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 8 ເຊັນ ມາເປັນ 13 ເຊັນຕໍ່ລິດ. ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງລະບົບຈຳກັດປະລິມານອັນໃໝ່ ອົງການຂອງລັດຖະບານດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າອີກວ່າ ລົດເອກະຊົນແຕ່ລະຄັນ ໃສ່ນ້ຳມັນບໍ່ເກີນ 60 ລິດຕໍ່ເດືອນຢູ່ໃນລາຄາໃໝ່ນີ້ ຖ້າມີການຊື້ນ້ຳມັນເກີນໂກຕານີ້ ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃນລາຄາສູງກວ່າເກົ່າສອງເທົ່າ ກໍຄື 26 ເຊັນຕໍ່ລິດ.
ໂທລະພາບແຫ່ງລັດຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂມຮຳມັດ ແບັກເກີ ໂນບາກທ໌ (Mohammad Bagher Nobakht) ທີ່ເວົ້າວ່າລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະລະບົບໂກຕາໃໝ່ນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫາທຶນ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານເພື່ອເອົາເງິນໄປໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຈົນ ປະມານ 60 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງກວາມເອົາປະມານ ¾ ຂອງພົນລະເມືອງໃນປະເທດນັ້ນ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນປະມານອາທິດໜ້າ ຫາ 10 ມື້ຕໍ່ໄປນີ້.
ແຕ່ວ່າ ຊາວອີຣ່ານຫລາຍຄົນ ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອໃນຄຳເວົ້ານັ້ນ ແຕ່ກັບເຫັນວ່າ ເປັນການກອບໂກຍເງິນເຂົ້າກະເປົາຂອງພວກເພິ່ນເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ໃນຂະນະທີ່ມີສະພາບເສດ’ຖະກິດທີ່ເຊື່ອມໂຊມລົງຢູ່ນີ້. ກອງທຶນສາກົນ ໄດ້ຄາດວ່າ ເສດຖະກິດຂອງອີຣ່ານຈະຫົດຕົວເຂົ້າປະມານ 9 ເປີເຊັນໃນປີນີ້ ຍ້ອນການລົງໂທດຂອງ ສະຫະລັດເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນທີ່ເປັນແຫລ່ງສ້າງລາຍຮັບຫລັກຂອງອີຣ່ານນັ້ນຖືກຈຳກັດ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫລວງໄດ້ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ຮັສຊານ ຣູຮານີ ໃນການແກ້ໄຂວິກິດການດັ່ງກ່າວ.