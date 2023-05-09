ອີຣ່ານ ສັ່ງປະຫານຊີວິດ ຜູ້ຊາຍສອງຄົນ ໃນຂໍ້ຫາໝິ່ນປະໝາດສາສະໜາ

ຄະນະຕຸລາການຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ປະກາດການປະຫານຊີວິດຜູ້ຊາຍສອງຄົນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດປະຫານ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໝິ່ນປະໝາດສາສະໜາ.
ເວັບໄຊທ໌ຂ່າວມີຊານ (Mizan) ຂອງຄະນະຕຸລາການໄດ້ລະບຸວ່າ ພວກເຂົາ ເຈົ້າຄື ທ້າວຢູເຊຟ ເມຣາດ (Yousef Mehrad) ແລະ ທ້າວຊາໂດຣລລາ ຟາເຊລີ ຊາເຣ (Sadrollah Fazeli Zare).
ລາຍງານເປີດເຜີຍວ່າ ຄວາມຜິດທາງອາຍາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າລວມມີ ການດູຖູກຕໍ່ສາສະໜາອິສລາມ ແລະຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາໂມຮໍາເມັດ, ເຊິ່ງພວກເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອແຜ່ກະຈາຍຄວາມກຽດຊັງສາສະໜາອິສລາມ ແລະຊຸກຍູ້ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຕໍ່ສາສະໜາ.
ມະມຸດ ອະເມຍຣີ-ມັອກຮາດດາມ, ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມສິດທິມະນຸດຂອງອີຣ່ານ ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນປະເທດນໍເວ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທໍາມະຊາດຂອງຍຸກກາງອີກຄັ້ງ ດ້ວຍການສັງຫານຜູ້ຊາຍສອງຄົນນີ້ ເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມຄິດເຫັນແບບສ່ວນໂຕຂອງພວກເຂົາເອງ,” ໂດຍທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ຈົ່ງດໍາເນີນການຕໍ່ສິ່ງທີ່ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນນີ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະເດັດຂາດ.
ໃນປີກາຍນີ້, ກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການດູໝິ່ນທາງອາຍາຂອງອີຣ່ານ, ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະ ບານອີຣ່ານຈົ່ງ “ດໍາເນີນຕາມບາດກ້າວທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບຮອງຕໍ່ສິດທິທີ່ເປັນອິດສະຫຼະພາບທາງສາສະໜາ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ພ້ອມທັງການສະແດງອອກ ໂດຍປາສະຈາກການເລືອກປະຕິບັດ.”