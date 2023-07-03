ອີຣ່ານຈະບໍ່ສົ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນໃໝ່ໄປປະຈຳສະວີເດັນ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການຈູດຄຳພີໂກຣ່ານ ຢູ່ນອກວັດອິສລາມ ທີ່ນະຄອນສະຕອກໂຮມ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານຮອສເຊນ ອາມິຣາບໂດລາຮຽນ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຈີກ ແລະກໍເອົາໄຟຈູດຄຳພິໂກຣ່ານ ຢູ່ນອກວັດໃຫຍ່ອິສລາມ ໃນເຂດໃຈກາງສະຕອກໂຮມເມື່ອວັນພຸດແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນມື້ທຳອິດ ຂອງວັນພັກ ມຸສລິມ ອີດ ອາລ-ອາດາ.
ຕຳຫຼວດສະວີເດັນໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ຊາຍ ຜູ້ທີ່ຈູດຄຳພີດັ່ງກ່າວ ປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານຊົນກຸ່ມນ້ອຍຫຼືຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ. ໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ໜັງສືພິມ ຊາຍຄົນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວເຖິງໂຕລາວເອງວ່າ ເປັນອົບພະຍົບມາຈາກອີຣັກ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຫ້າມຄຳພີນັ້ນ.
ອີຣ່ານໄດ້ຮຽກຕົວອຸບປະທູດສະວີເດັນເຂົ້າພົບໃນວັນພະຫັດເພື່ອປະນາມໃນອັນທີ່ອີຣ່ານເອີ້ນວ່າ ເປັນການໝິ່ນປະໝາດ ຕໍ່ສິ່ງສັກສິດທີ່ສຸດ ຂອງສາສະໜາອິສລາມ.