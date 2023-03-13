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ວັນຈັນ, 13 ມີນາ 2023
ໂລກ

ອີ​ຣ່ານ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕົກ​ລົງ ​ກັບ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ຈະ​ຊ່ວຍ​ຍຸ​ຕິ​ສົງ​ຄາມ​ ໃນ​ເຢ​ເມນ

​ໜັງ​ສື​ພິມ ທີ່​ມີ​ຮູບ​ທຸງ​ຊາດ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ຢູ່​ໜ້າ​ປົກ ທີ່​ວາງ​ຈຳ​ໜ່າຍ ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ມີ​ນາ 2023. (Majid Asgaripour/West Asia News Agency via Reuters).

ສຳ​ນັກ​ງານ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ປະ​ຈຳ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່າວ​ວ່າ ໄດ້​ມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ ໃນ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ກັບ​ຊາ​ອຸ​ດີ​ ອາ​ຣາ​ເບຍ ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ ຕໍ່​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ຢູ່​ໃນ​ເຢ​ເມນ ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ປີ​ແລ້ວນັ້ນ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທາງ​ການ​ອີ​ຣ່ານໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ອີ​ຣ່ານ​ ແລະ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ສຸກ​ແລ້ວເພື່ອ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດແລະ​ເປີດ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຂອງ​ຕົນ​ຄືນ​ໃໝ່ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ປິດ​ລົງ​ເປັນ​ເວ​ລາ 7 ປີ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສອງ​ປະ​ເທດ​ອຳ​ນາດ​ ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນເກືອບ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ ແລະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ ຮວມ​ທັງ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເຢ​ເມນ ບ່ອນ​ທີ່​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ແລະ​ຣິ​ຢາດ ຕ່າງ​ກໍ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ແກ່​ພັກ​ຝ່າຍ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ.

ອົງການ​ຂ່າວ IRNA ຂອງ​ທາງ​ການ​ອີ​ຣ່ານ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕົກ​ລົງ ​ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ກັບ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ນີ້ ຈະ​ເລັ່ງ​ລັດ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ເພື່ອ​ຕໍ່ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ໃນ​ເຢ​ເມນ​ ທີ່​ໝົດ​ອາ​ຍຸ​ແລ້ວນັ້ນແລະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ ​ເພື່ອ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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