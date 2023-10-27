ສານອີຣ່ານ ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ ສະຫະລັດ ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃນຄວາມພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອໂຕປະກັນປີ 1980

ສານ ອີຣ່ານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ຈ່າຍເງິນ 420 ລ້ານໂດລາ ໃນການຊົດເຊີຍຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການປະຕິບັດການເພື່ອປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ບໍ່ສຳເລັດໃນປີ 1980 ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຕຸລາການ.
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການປະຕິວັດອິສລາມ ໃນປີ 1979 ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລະບອບກະສັດຊຶ່ງໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍຕາເວັນຕົກ, ພວກນັກສຶກສາ ອີຣ່ານ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ແລະ ຈັບເອົາຊາວ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນເປັນຕົວປະກັນເປັນເວລາ 444 ວັນ.
ພວກນັກສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງການສົ່ງຕົວກະສັດທີ່ຖືກຂັບໄລ່ກັບຄືນປະເທດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃນ ສະຫະລັດ.
ໃນເດືອນເມສາ 1980, ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ອຍຕົວປະກັນໃນການປະຕິບັດການລັບສຸດຍອດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເລັບນົກແຫຼວ ຫຼື Eagle Claw, ເຊິ່ງໄດ້ຈົບລົງໃນໄພພິບັດຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພາຍຸດິນຊາຍ ແລະ ພົບບັນຫາທາງດ້ານກົນຈັກ.
ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງກູ້ໄພໄດ້ຖອນຕົວອອກໄປ, ເຮືອບິນ ສະຫະລັດ ສອງລຳໄດ້ຕຳກັນ, ເຮັດໃຫ້ທະຫານ 8 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ໃນລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການຂ່າວອອນໄລນ໌ Mizan ຂອງຄະນະຕຸລາການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການນັ້ນ, ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ໂຈມຕີລົດເມທີ່ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານຊາວ ອີຣ່ານ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ.