ອີຣ່ານ ອາດສາມາດຜະລິດວິສະດຸຟິສໄຊລ໌ ພຽງພໍສຳລັບເຮັດລະເບີດນິວເຄລຍໄດ້ພາຍໃນ “ເວລາບໍ່ຮອດສອງອາທິດ” ແລະອາດສາມາດເຮັດອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້ໃນເວລາ “ຕື່ມອີກຫຼາຍໆເດືອນ” ອີງຕາມນາຍພົນອະວຸໂສຂອງກອງທັບສະຫະລັດ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ນາຍພົນມາກ ມິລລີ ກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກສະພາວ່າ ສະຫະລັດ “ຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ” ທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອີຣ່ານຈາກການຜະລິດອາວຸດນິວເຄລຍອອກມາໃຊ້.
ນາຍພົນມິລລີ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາ ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ພັດທະນາທາງເລືອກຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ພວກຜູ້ນຳແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາ ຖ້າວ່າ ຫຼືເວລາໃດອີຣ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະພັດທະນາ ແລະເຮັດລະເບີດນິວເຄລຍອີຫຼີ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງນາຍພົນມິລລີ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຫັນຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີກະກຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງນະໂຍບາຍທ່ານຄໍລິນ ຄາລ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້., ທ່ານຄາລກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກສະພາວ່າ ອີຣ່ານ ຈະໃຊ້ເວລາ “ປະມານ 12 ມື້” ທີ່ຈະຜະລິດເຊື້ອໄຟ ພຽງພໍສຳລັບເຮັດລະເບີດນິວເຄລຍ ຖ້າຫາກປະເທດດັ່ງກ່າວຕ້ອງການເຊັ່ນນັ້ນ.
ການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວແມ່ນປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໄປຈາກປີ 2018 ເວລາລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານ. ໃນເວລານັ້ນ ມີການກະປະມານກັນວ່າ ອີຣ່ານອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເຖິງນຶ່ງປີ ທີ່ຈະສາມາດຜະລິດເຊື້ອໄຟ ໃນລະດັບທີ່ສາມາດເຮັດອາວຸດໄດ້ ຊຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບເຮັດລະເບີດນິວເຄລຍນຶ່ງລູກ.