ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງອີຣ່ານກ່າວອ້າງວ່າ ການແລກປ່ຽນນັກໂທດກັບສະຫະລັດແມ່ນໃກ້ຈະມີຂຶ້ນແລ້ວ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານໃດໆເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ບອກປະຕິເສດໃນທັນທີ ຕໍ່ການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນເປັນ “ການຕົວະທີ່ຮ້າຍກາດ.” ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ຮອສເຊນ ອາມີຣາບໂດລາຮຽນ (Hossein Amirabdolahian) ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕົກລົງກັບສະຫະລັດ ໃນເລື້ອງຊັບສິນທີ່ຖືກກັກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະບັນຫາອື່ນໆແຕ່ບໍ່ໄດ້ບັງເກີດຜົນ.
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຕໍ່ໂທລະພາບຂອງທາງການອີຣ່ານ. ແຕ່ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສດະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ເອີ້ນການໃຫ້ຄວາມເຫັນນັ້ນວ່າ “ການຕົວະທີ່ຮ້າຍກາດ” ເວລາອົງການຂ່າວເອພີ ຂໍຄວາມເຫັນຈາກທ່ານ.