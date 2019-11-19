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​ອີ​ຣ່ານ​ ກີດ​ກັນ ການ​ບໍ​ລິ​ການ ​ດ້ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເປັນ​ມື້​ທີ 3 ຂະ​ນະ​ທີ່ ຈຳ​ນວນ​ ຜູ້​​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ເພີ້ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ ເປັນ 8 ຄົນ

ພວກ​ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ກີດ​ຂ​ວາງ ຫົນ​ທາງ​ສາຍ​ນຶ່ງ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ, ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 17 ພະ​ຈິກ 2019 ​ໃນ​ພາບນີ້ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການຢັ້ງ​ຢືນ ໂດຍ ​ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ເບີ​ເຊຍ ແລະ​ສົ່ງ​ມາ​ຈາກ​ອີ​ຣ່ານ. (Courtesy)

ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໃນ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ກີດ​ກັນ​ກາ​ນ​ບໍ​ລິ​ການດ້ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ​ເປັນ​ມື້​ທີ​ສາມ​ແລ້ວ ອັນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ປາບ​ປາມການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານໃນ​ທົ່ວປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 8 ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຄວາມບໍ່​ສະ​ຫງົບ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ.

ຢູ່ໃນການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ ​ເມື່ອວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ເປີ​ເຊຍ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ ອົງ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ ຊື່​ວ່າ NetBlocks ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອ​ນ​ລອນດອນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເວັບ​ໄຊ ໃນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ແຫ່ງນີ້ ຍັງ​ຄົງ​ຖືກ​ລົບ​ກວນ​ຢ່າງ​ໜັກ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ກີດ​ກັນ​ມັນ ເມື່ອ​ຕອນ​ແລງວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ ຕາມ​ເວ​ລາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ທ່ານ​ອາ​ລ​ປ໌ ໂທ​ເກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ອັນ​ນີ້ ກໍ​ຖື​ວ່າ ເປັນ​ການ​ປິດ​ອິດ​ເຕີ​ເນັດ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ.” ທ່ານ​ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ “ຍັງ​ມີຊ່ອງທາງ​ດ້າ​ນ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກໄປຈາກ​ປະ​ເທດ​ຢູ່ ແຕ່​ຊ່ອງ​ທາງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ເປັນ​ການ​ໃຊ້​ເທັກ​ນິກ​ແທ້ໆເລີຍ ໃນ​ເວ​ລານີ້ ສະ​ນັ້ນ ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ຜົນ​ດີ​ທີ່​ຈະຫລີ​ກ​ລ່ຽງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທັງຫຼາຍ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ຄົນໂດຍ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ.” ​ທ່ານ​ໂທ​ເກີ ກ່າວ​ຕໍ່​ວ່າ ພວກ​ຄົນ​ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ ບາງ​ສ່​ວນທີ່​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໃນ​ດ້ານ​ເທັກ​ນິກ ອາດ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໄດ້ ໂດຍນຳໃຊ້​ສາຍ​ສົ່ງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວນັ້ນ ຫຼື ສາຍ​ຕໍ່​ທີ່​ມີຫຼາຍ​ຄື້ນ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື.

ການ​ຕັດ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ນັ້ນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ ​ນຳ​ເອົາ​ພາບການ​ປະ​ທ້ວງ​ ແລະ​ຂໍ້​ມູນ ລົງ​ໃນ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເພື່ອແບ່ງ​ປັນ​ສູ່ກັນເບິ່ງ ແລະ​ໂລກໄດ້​ເຫັນ​ນັ້ນ​ ​ມີຄວາມຫຍຸ້ງ​ຍາກ. ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄດ້​ຂຶ້ນ​ລາຄາສົ່ງ​ເສຍນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ ​ເຖິງ 50 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ລາ​ຄາທີ່ສູງ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ​ນັ້ນ ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ເປັນ​ເງິນ​ສົດ​ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ຄອບ​ຄົວ​ຄົນ​ທຸກຄົນ​ຍາກ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ໃໝ່​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຈຳ​ນວນ 13 ເຊັນ​ຕໍ່​ນຶ່ງ​ລິດ ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ຖືກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ຊາວ​ອີ​ຣ່ານຫຼາຍໆ​ຄົນ ມອງ​ເຫັນ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ພາ​ລະໜັກ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ພາ​ວະ​ເສດ​ຖະ​ກິດຕົກ​ຕ່ຳລົງ​ເລື້ອຍໆ.

ເງິນ​ຕາ​ຂອງອີ​ຣ່ານ ກໍ​ໄດ້​ຕົກ​ລາ​ຄາ​ລົງ ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ ແລະ​ພາ​ວະ​ເງິນ​ເຟີ້ ກໍ​ສູງ​ຂຶ້ນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຂັດ ຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ ​ເມື່ອ​ປີ​ກາຍນີ້ ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ຍຸ​ຕິ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຖື​ວ່າເປັນ​ການປອງ​ຮ້າຍ.

ທ່ານ​ໂທ​ເກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໄດ້​ປຽບ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນໃດໆ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອີ​ຣ່ານ ອາດ​ໄດ້​ມາຈາກ​ການ​ກີດ​ກັນ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ນັ້ນ ຈະມີ​ຜົນ​ເສຍຫຼາຍກວ່າ​ຜົນ​ດີ.


ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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