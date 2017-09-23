ອີ່ຣ່ານ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການທົດລອງ ລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດ

ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານ ກ່າວວ່າ ອີ່ຣ່ານໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການທົດລອງ
ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໄລຍະກາງຊະນິດໃໝ່ທີ່ໄດ້ນຳອອກສະແດງຢູ່ໃນການເດີນສວນສະໜາມຂອງພວກທະຫານ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ໂທລະພາບລັດຖະບານອີຣ່ານ ໄດ້ອອກຂ່າວກ່ຽວກັບການທົດລອງ ແລະ ວີດີໂອການ
ບິນ ຈາກຫົວຂອງລູກສອນໄຟໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ Khor-
ramshahr ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເວລາໃດແລະຢູ່ໃສກັນແທ້. ລູກສອນໄຟນີ້ມີລັດສະໝີ
2,000 ກິໂລແມັດ ແລະມີສະມັດຖະພາບບັນທຸກຫົວລະເບີດໄດ້ຫລາຍລູກ.
ປະທານາທິບໍດີ Hassan Rouhani ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ທີ່ພິທີເດີນສວນສະໜາມ
ຂອງພວກທະຫານວ່າ ອີ່ຣ່ານຈະເສີມຂະຫຍາຍໂຄງການລູກສອນໄຟຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່
ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກປະເທດໃດໆ.
ວໍຊິງຕັນ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບການທົດລອງລູກສອນໄຟໃໝ່ໃດໆ.
ອີ່ຣ່ານໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກັບຫົກປະເທດມະຫາອຳນາດ ປະກອບມີ ຣັດເຊຍ ຈີນ ຝຣັ່ງ
ເຢຍຣະມັນ ອັງກິດ ແລະສະຫະລັດ ເພື່ອຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກ່າວຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ວ່າ
ອີ່ຣ່ານ “ແມ່ນຈະແຈ້ງຜິດຕໍ່” ຄວາມຄາດໝາຍ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015.
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ກວດກາສາກົນ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ອີ່ຣ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບ
ເພື່ອຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ ທ່ານ Tillerson ໄດ້ກ່າວວ່າອີ່ຣ່ານກຳລັງ
ລະເມີດພາສາ ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ ໂດຍອ້າງເຖິງ ໂຄງ
ການລູກສອນໄຟ ແລະການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ ປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານ
Bashar al-Asad ຂອງອີຣ່ານ.
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