ອີຣ່ານ, ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເພີ້ມນ້ຳໜັກຂອງຕົນ ໃສ່ການຮຽກຮ້ອງ ຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານອີຣັກ ໃຫ້ຂັບໄລ່ທະຫານແນວໂຮມຕໍ່ຕ້ານພວກຈີຮາດີ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ອອກຈາກດິນແດນຂອງຕົນ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນອີຣ່ານຄົນນຶ່ງ ໃນນະ ຄອນຫຼວງແບັກແດດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນາສເຊີ ການານີ (Nasser Kanani) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວວ່າ "ກ່ຽວກັບ ອີຣັກ ແລະການກະທຳທີ່ລັດຖະບານອາເມຣິກາດຳເນີນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ລັດຖະບານອີຣັກໄດ້ປະກາດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງທ່າທີຂອງຕົນ.”
ທ່ານການານີ ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານມີ "ຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ອຳນາດທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ" ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນພຽງຜູ້ດຽວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດ ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ຕໍ່ການປົກຄອງຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີອີຣັກ, ແລະໄດ້ປະກາດວ່າ ການມີກອງກຳລັງຂອງອາເມຣິກາໃນຮູບແບບໃດໆກໍຕາມ ຈະບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະສັນຕິພາບໄດ້ເລີຍ.”
ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຕົນບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຖອນທະຫານປະມານ 2,500 ຄົນອອກຈາກອີຣັກ, ເຖິງແມ່ນແບັກແດດຈະປະກາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ພວກເຂົາຈະເລີ້ມດໍາເນີນການຖອນກອງກຳລັງປະສົມທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະ ລັດອອກຈາກປະເທດກໍຕາມ.
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