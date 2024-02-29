ການໂຈມຕີຈາກກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ໄດ້ຜ່ອນຄາຍລົງ ນັບແຕ່ສະມາຊິກທະຫານຂອງສະຫະລັດ ຖືກສັງຫານ 3 ຄົນ

ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ຜ່ອນຄາຍລົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນໃນ ຈໍແດັນ ໃກ້ກັບຊາຍແດນ ຊີເຣຍ.
ມີພຽງການໂຈມຕີເລັກນ້ອຍສອງຄັ້ງ ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ກຸມພາແລ້ວນີ້, ເມື່ອສະຫະລັດ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໃນ ຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກ.
ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ອອກມາເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການງຽບສະຫງົບລົງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງກ່ຽວ ກັບຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນພາກພື້ນລົງ.
ທ່ານເບັນ ຄາດີນ (Ben Cardin) ປະທານຄະນະກຳມາທິການພົວພັນການ ຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ອີຣ່ານ ບໍ່ມີຄຳສັ່ງ ແລະ ບໍ່ມີການຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ນັ້ນໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ສະຖານະການນີ້ກາຍເປັນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມລໍ່ແຫຼມຫຼາຍ, ອັນທີນຶ່ງ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນຳພາຂອງສະຫະລັດຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຄວາມສ່ຽງ ຂອງການຄິດໄລ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະນໍາໄປສູ່ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ ສະມາຊິກທະຫານຂອງສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ສົງຄາມຢ່າງ ເຕັມອັດຕາຢູ່ໃນພາກພື້ນອີກດ້ວຍ.”
ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະກອງກຳລັງປະສົມ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນ ບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີຕົກ 5 ລຳໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ຢູ່ບໍລິເວນຂົງ ເຂດທະເລແດງ.
ກອງບັນຊາການຂອງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີ ຄົນຂັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກ ເຢເມນ ເຊິ່ງຄວບຄຸມໂດຍພວກ ກະບົດທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ “ໄດ້ສະ ແດງເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ພ້ອມທັງກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ແລະກຳປັ່ນຂອງກອງກໍາລັງປະສົມຢູ່ໃນພາກພື້ນ.”
ການໂຈມຕີຄັ້ງນັ້ນ ແມ່ນການປະຕິບັດງານຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນຂອງການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຕ້ານການບຸກໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານຂະບວນ ກຳປັ່ນຢູ່ບໍລິເວນທະເລແດງ.
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