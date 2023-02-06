ອີຣ່ານຍອມຮັບວ່າ ໄດ້ກັກຂັງຜູ້ປະທ້ວງ 'ຫຼາຍສິບພັນຄົນ'

ຜູ້ນໍາສູງສຸດຂອງ ອີຣ່ານ, ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ນິລະໂທດກໍາ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນໂທດ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງ “ຫຼາຍສິບພັນຄົນ” ທ່າມກາງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງຍອມຮັບວ່າ ເປັນເທື່ອທໍາອິດຂອງການປາບປາມ ທີ່ມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ຄໍາສັ່ງໂດຍ ທ່ານອະຢາໂທລາ ອາລີ ຄາເມນີ (Ayatollah Ali Khamenei), ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນໂທດປະຈໍາປີ ທີ່ຜູ້ນໍາສູງສຸດເປັນຜູ້ດໍາເນີນງານ ກ່ອນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບການປະຕິວັດອິສລາມ ປີ 1979 ຂອງອີຣ່ານ, ການຫຼຸດຜ່ອນດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ຖືກກັກຂັງຈາກການປະທ້ວງຈັກຄົນ. ອົງການຂ່າວຂອງລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ລາຍຊື່ຄໍາເຕືອນກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງທີ່ສາມາດຕັດສິນບັນດາຜູ້ທີ່ມີການ ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ຫຼື ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ສືບລັບເຫຼົ່ານັ້ນ, ໂດຍເປັນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ໄດ້ຮັບການປະນາມຈາກນາໆຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານຄາເມນີ “ຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະໃຫ້ນິລະໂທດກໍາ ແລະຫຼຸດຜ່ອນໂທດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ແລະຖືກຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ຢູ່ໃນເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອໄວໆມານີ້,” ອີງຕາມອົງການຂ່າວ IRNA ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ. ລາຍງານສະບັບຕໍ່ມາ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດຂອງອົງການຂ່າວ IRNA ເປີດເຜີຍວ່າ ການຍົກໂທດ ແລະຫຼຸດຜ່ອນໂທດ ແມ່ນ “ສໍາລັບນັກໂທດຫຼາຍສິບພັນຄົນ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຖືກຈັບຈາກການກໍ່ຈະລາຈົນຢູ່ໃນອີຣ່ານເມື່ອໄວໆມານີ້.” ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບົດລາຍງານທີ່ແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ.
ຢູ່ໃນບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍໃດໆກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນ ທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈໂດຍທ່ານຄາເມນີ ເຊິ່ງເປັນຕັດສິນສຸດທ້າຍຢູ່ອີຣ່ານທັງໝົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຸກ ແລະສະຖານທີ່ກັກຂັງ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫານັກໂທດລົ້ນຄຸກຢູ່ໃນປະເທດ ລຸນຫຼັງມີການປະທ້ວງຫຼາຍປີ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ ແລະບັນຫາອື່ນໆ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ພາກັນປະຕິເສດຕໍ່ຄໍາຕັດສິນຂອງ ທ່ານຄາເມນີ ໃນທັນທີ.