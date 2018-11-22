ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວອີຣ່ານ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງອີຣ່ານ ຍ້ອນເຂົ້າ
ຮ່ວມການປະທ້ວງດ້ານແຮງງານ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ອາທິດນັ້ນ ຖືກນຳໄປ
ສືບສວນກ່ຽວກັບເລື້ອງທຳການລະເມີດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ທີ່ເປັນການ
ກ່າວຫານັ້ນ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ 5 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 20 ຄົນ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານ
ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຢູ່ເມືອງ ຊາດສ໌ (Shush) ໃນຂະນະທີ່ມີການທັບມ້າງການປະ
ທ້ວງຢ່າງສັນຕິຂອງພວກກຳມະກອນໃນນິຄົມປູກອ້ອຍແຮຟທ໌ ແທເປ (Haft Tapeh)
ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆເມືອງນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາເປີເຊຍໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ຢູ່ໃນ
ການໃຫ້ສຳພາດຜ່ານທາງໂທລະສັບວ່າ 15 ຄົນໃນຈໍານວນທີ່ຖືກຈັບນັ້ນ ຖືກປ່ອຍຕົວ ດ້ວຍການໃຊ້ເງິນປະກັນຕົວ ໃນຕອນແລງວັນຈັນຜ່ານມາ.
ພວກກຳມະກອນຢູ່ໃນນິຄົມດັ່ງກ່າວ ແລະພວກສະໜັບສະໜຸນເຂົາເຈົ້າ ພາກັນໂຮມ
ຊຸມນຸມເປັນປະຈຳທຸກວັນ ຢູ່ນອກຕຶກຫ້ອງການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ຢູ່ໃນເມືອງ
ຊາສ (Shush) ນັບແຕ່ວັນທີ 5 ພະຈິກເປັນຕົ້ນມາເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນຄ່າແຮງງານ
ທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ ແລະໄລ່ພວກເຈົ້າຂອງນິຄົມທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວຫາວ່າ ທຳການບໍລິຫານບໍ່ດີ
ແລະບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາ ນຳເຂດນິຄົມດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາໃນຊຸມປີ 1950 ນັ້ນອອກໄປ.
ໃນຈຳນວນພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ 5 ຄົນ ທີ່ຍັງຖືກຄຸມຂັງຢູ່ນັ້ນ, 4 ຄົນ ແມ່ນເຮັດວຽກ ຢູ່
ໃນນິຄົມ ແລະ 1 ຄົນ ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວແມ່ຍິງ, ຊື່ ສະພີເດ ກາລີແຢນ (Sepideh
Ghaliyan) ຈາກເມືອງອາວາສ ( Ahvaz) ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ອົງການຂ່າວດ້ານ
ການເຄື່ອນໄຫວປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງອີຣ່ານ ຫລື HRANA ລາຍງານວ່າ (hyperlink: https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9939/ ) ນາງ ກາລີແຢນ (Ghaliyan)
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເຄີຍຖືກຈັບຢູ່ໃນເມືອງອາວວາສ໌ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2017 ຜ່ານມາ.
ຢູ່ໃນບົດລາຍງານທີ່ພິມອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍອົງການຂ່າວດ້ານແຮງງານ
ຫລື ILNA ຂອງລັດຖະບານອີຣ່ານເວົ້າວ່າ ທະນາຍຄວາມຍິງຜູ້ນຶ່ງທີ່ກຳລັງຫາທາງໄປ
ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ 5 ຄົນ ທີ່ຍັງຖືກຄຸມຂັງຢູ່ນັ້ນ ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເມືອງຊາສ (Shush) ທຳອິດ ຕົກລົງວ່າຈະປ່ອຍຕົວພວກເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃຊ້ເງິນປະກັນໂຕ ຢູ່ໃນເວລາລໍຖ້າການໄຕ່ສວນຄະດີ ໃນຖານໄດ້ລົບກວນຄວາມສະຫງົບຂອງສາທາລະນະຊົນທີ່ເປັນການກ່າວຫານັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານນາງ ຟາເຊເນ ຊີຣາບີ (Farzaneh Zilabiຝ ເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາງຊາບວ່າ ພວກທີ່ຖືກກັກຂັງນັ້ນ ຖືກກ່າວຫາວ່າທໍາການລະເມີດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກຄຸມຂັງໄວ້ ຈົນກວ່າວ່າ ການສືບສວນຈະຈົບລົງ.
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