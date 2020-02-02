ອິສຣາແອລ ໄດ້ເປີດສາກການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຢູ່ທີ່ເຂດກາຊາ ຫຼື Gaza Strip ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດມື້ນີ້ ອັນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງລູກປືນຊະນິດໃດນຶ່ງ ຈາກຂົງເຂດທີ່ປິດລ້ອມຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ເຂົ້າໃສ່ພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບບົກອິສຣາແອລ.
ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນແລະເຮລີຄອັບເຕີ້ ຫຼາຍລຳ ໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມຮາມັສ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມອິສລາມທີ່ຄວບຄຸມເຂດກາຊາ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທ່ຽງຄືນວັນເສົາ ໂດຍບໍ່ມີລາຍງານ ການເສຍຊີວິດຫຼືບາດເຈັບເທື່ອ.
ອິສຣາແອລ ຍັງໄດ້ໂຈະ ການນຳສົ່ງຊີເມັນ ໄປໃຫ້ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ຍົກເລີກການອະນຸຍາດເຂົ້າມາໃນປະເທດ ແກ່ 500 ບໍລິສັດ “ຈົນກວ່າວ່າ ຈະມີການແຈ້ງຕືມອີກ.”
ການເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ “ຍ້ອນການສືບຕໍ່ຍິງຈະຫຼວດ ແລະການປ່ອຍບາລູນລະເບີດໄຟຫຼາຍໜ່ວຍ ຈາກເຂດກາຊາ ສຕຣິປ ເຂົ້າໄປໃນອິສຣາແອລ” ຕາມຖະແຫລງການຂອງພົນຕີ ຄາມີລ ອາບູ ຣູກຸນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍທະຫານທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບ ການປະສານງານຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.
ນັບຕັງແຕ່ມີການາປະກາດໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງແຜນການເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງລະຫວ່ງ ອິສຣາແອລ ກັບ ປາແລັສໄຕນ໌ ນັ້ນ ໄດ້ມີການຍິງ ຈະຫຼວດ ລູກປືນໃຫຍ່ ແລະລະເບີດບາລູນ ເກືອບທຸກມື້ ຈາກເຂດກາຊາ ສຕຣິປ ເຂົ້າໄປໃນພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ຈຶ່ງໄດ້ຍຸແຍ່ໃຫ້ອິສຣາແອລ ຕອບໂຕ້ຄືນ.
ພວກຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ປະຕິເສດຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ແຜນການຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຫັນວ່າ ຄືກັບການເອົາອົກເອົາໃຈອິສຣາແອລ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ແຜນການລິເລີ້ມຂອງທ່ານທຣຳ ສະເໜີແນະວ່າ ອິສຣາແອລ ຈະຮັກສາການຄວບຄຸມ ເມືອງເຈຣູເຊແລັມ ບ່ອນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ ເປັນ “ນະຄອນຫຼວງຂອງຕົນ ທີ່ບໍ່ສາມາດແບ່ງແຍກໄດ້” ແລະເປີດໄຟຂຽວໃຫ້ປະເທດຊາວຢິວ ບຽດຍຶດເອົາສະຖານທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານແຫ່ງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື West Bank ຊຶ່ງອິສຣາແອລ ໄດ້ເຂົ້າຄອບຄອງໃນປີ 1967 ເປັນຕົ້ນມາ.