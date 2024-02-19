ອົງການ IOC ຈະບໍ່ປ່ຽນການຈຳກັດອາຍຸ ໃນກິລາຕີມວຍ ເພື່ອໃຫ້ ແມນນີ ແພັກກ້ຽວ ແຂ່ງຂັນໄດ້ຢູ່ ໂອລິມປິກ ໃນປາຣີສ໌

ຄະນະກຳມະການອົງການໂອລິມປິກສາກົນ ຫຼື IOC ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ນັກມວຍທີ່ຢອດຢ້ຽມ ກໍຄື ແມນນີ ແຟັກກ້ຽວ ແຂ່ງຂັນໄດ້ຢູ່ ເກມ ປາຣີສ໌ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸເກີນກວ່າຂີດຈຳກັດຂອງການເຂົ້າແຂ່ງເຖິງ 5 ປີ.
ທ່ານແພັກກ້ຽວ ຜູ້ທີ່ແຂວນນວມໃນປີ 2021 ໄວ 45 ປີ ຢາກຈະຕີມວຍຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກ ໃນປາຣີສ໌ ບ່ອນທີ່ການແຂ່ງຂັນຊິງຫຼຽນທັງຫຼາຍ ຈະຖືກຈັດຢູ່ໃນສະໜາມເທັນນິສ ໂຣລານ ກາຣໂຣສ (Roland Garros).
ອົງການ IOC ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ຕົນໄດ້ຂຽນໜັງສືໄປຍັງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໂອລິມປິກໃນຟີລິບປິນ ໂດຍອະທິບາຍວ່າ ຂີດຈຳກັດສຳລັບອາຍຸຂອງນັກມວຍຄື 40 ປີ ຈະຖືກຢັ້ງຢືນຕາມນັ້ນ. ອົງການ IOC ດຽວນີ້ ກຳລັງກຳກັບນຳ ກິລາຕີມວຍໂອລິປິກ ຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ ອົງການປົກຄອງສະມາຄົມມວຍສາກົນ.
ຂີດຈຳກັດຂອງອາຍຸ ສຳລັບນັກມວຍໂອລິມປີ ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນ ຈາກ 34 ປີ ເປັນ 40 ໃນປີ 2013 - ອັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະອຳນວຍໃຫ້ ທ່ານແພັກກ້ຽວ ພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນ ຢູ່ທີ່ເກມໂອລິມປິກທີ່ນະຄອນ ຣີໂອ ດີ ຈາແນໂຣ. ທ່ານເລືອກທີ່ຈະບໍ່ລົງແຂ່ງຂັນໃນເວລານັ້ນ ເມື່ອທ່ານຍັງໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ.
ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຖ້າທ່ານແພັກກ້ຽວ ຈະພະຍາຍາມແຂ່ງເອົາຕຳແໜ່ງ ເກມໂອລິມປິກປາຣີສ໌ ສຳລັບນຶ່ງໃນສອງການແຂ່ງຂັນຮອບຄັດເລືອກ ທີ່ຈະເປີດໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ຢູ່ໃນອີຕາລີ ແລະ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຢູ່ໃນໄທ.
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