ກຳມະການໂອລິມປິກ ຫ້າມນັກກິລາລະດູໜາວ ຂອງຣັດເຊຍທີ່ໃຊ້ຢາ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຕະຫລອດຊີວິດ

ຄະນະກຳມະການກິລາໂອລິມປິກສາກົນ ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ຫ້າມນັກກິລາຣັດເຊຍ 11 ຄົນ
ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວຕະຫລອດຊີວິດ ແລະປົດຫລຽນໂອລິມປິກ ຂອງ
ນັກກິລາຣັດເຊຍ 2 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນກິລາລະດູໜາວ ປີ 2014 ທີ່ເມືອງ
ໂຊຈີ ນັ້ນ.
ພວກນັກກິລາທີ່ໄດ້ຮັບຫລຽນເງິນໃນປີ 2014 ຄືນາງທັດຍານາ ອີວານັອບວາ ແລະ
ທ້າວອາວລ໌ເບີດ ເດັມເຈັນໂກ (Albert Demchenko) ທີ່ໄດ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນກິລາຕະລູດ
ຢູ່ເທິງນໍ້າກ້ອນ ຫລືລູກ໌ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະຂອງຜູ້ຊາຍຢູ່ເມືອງໂຊຈີ ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ເຂົ້າແຂ່ງຂັນອີກ ແລະກໍໄດ້ປົດຫລຽນຂອງພວກກ່ຽວອອກ.
ສ່ວນພວກນັກກິລາຄົນອື່ນໆ ທີ່ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ
ຕ່າງໆໃນອະນາຄົດລວມມີ ນັກແລ່ນກິລານໍ້າກ້ອນ ສອງຄົນ (ທ້າວໄອວານ ສະກັອຟ
ແບຣບ ທີ່ໄດ້ຮັບຫລຽນສອງເທື່ອຢູ່ເມືອງແວນກູເວີ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໃນປີ 2010
ແລະທ້າວອາເຕັມ ກູສແນັດກັອຟ), ມີນັກແລ່ນສະກີຂ້າມປະເທດສາມຄົນ (ນາງນິກິຕາ
ກຣີຢູກັອຟ, ທ້າວອາເລັກຊານເດີ ແບສເມີນິກສ, ແລະນາງນາຕາເລຍ ແມັດວີວາ), ມີ
ນັກກິລາຂີ່ລົດຕາມຮ່ອງນໍ້າກ້ອນ ອີກສອງຄົນ ຄື ທ້າວລີອູມີລາ ອູດອບກິນາ ແລະທ້າວ
ມັກຊິມ ເບີລູຈີນ, ແລະມີນັກກິລາຕີຄີນໍ້າກ້ອນສອງຄົນ ຄືນາງທາທິເອນາ ບູຣິນາ ແລະ
ນາງອານນາ ຊູກີນາ.
ການຕັດສິນຂອງຄະນະກຳມະການກິລາໂອລິມປິກສາກົນ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງການສືບສວນ ໃນກໍລະນີການກ່າວຫາວ່າ ມີການໃຊ້ຢາຊູກໍາລັງໂດບ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖບານໃຫ້ແກ່ນັກກິລາຣັດເຊຍ ຢູຸ່ການແຂ່ງຂັນກິລາລະ
ດູໜາວ ປີ 2014 ທີ່ເມືອງໂຊຈີ ປະເທດຣັດເຊຍ. ແຕ່ນັ້ນມາ ຄະນະກຳມະການກິລາ
ໂອລິມປິກສາກົນໄດ້ລົງໂທດນັກກິລາຣັດເຊຍ 43 ຄົນ. ຊາວສອງຄົນໃນຈຳນວນ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍອຸທອນຢູ່ສານ ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງກິລາ ໂດຍທີ່ມີຄໍາ
ອຸທອນຊຸດທຳອິດຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນນີ້.
ພວກນັກສືບສວນກ່າວວ່າ ຫລັກຖານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ພົວພັນໃນການ
ຂີ້ຕົວະໃນການດັດແປງການກວດໂຕຢ່າງຢາເສບຕິດ ແລະການວາງແຜນເຮັດ
ແນວນັ້ນມີທັງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ. ຣັດເຊຍ
ໄດ້ປະຕິເສດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ນຳພາປະຕິບັດການໃຊ້ຢາເສບຕິດດັ່ງກ່າວ.
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