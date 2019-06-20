ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ເວົ້າວ່າທ່ານມີຄວາມ
ຍິນດີ ກ່ຽວກັບ ການຟ້ອງຮ້ອງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຕໍ່ຜູ້ສົງໄສ 4 ຄົນທີ່ຍິງເຮືອບິນ ມາເລ
ເຊຍ ຕົກໃນປີ 2014 ແລະ ຄາດວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບການສອບສວນ
ດັ່ງກ່າວ.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ສາກົນທີ່ນຳພາໂດຍ ຊາວ ໂຮນລັງ ໄດ້ລະບຸຕົວຜູ້ຕ້ອງ
ສົງໄສວ່າເປັນຊາວ ຣັດເຊຍ 3 ຄົນ ທ້າວ ອີກໍ ເກີຄິນ, ທ້າວ ເຊີເກ ດູບິນສກີ ແລະ ທ້າວ
ໂອເລັກ ປູລາຕອຟ, ກັບຊາວ ຢູເຄຣນ ຄົນນຶ່ງ, ທ້າວ ລີໂອນິດ ຄາເຈັນໂກ. ບັນດາໄອ
ຍະການໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຄາດຕະກຳ ຕໍ່ທັງໝົດສີ່ຄົນນັ້ນ.
ຫົວໜ້າໄອຍະການ ໂຮນລັງ ທ່ານ ເຟຣັດ ເວັສເຕີເບເກີ ໄດ້ກ່າວໃນນະຄອນ ເຮັກ ວ່າ
“ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ກົດປຸ່ມຍິງດ້ວຍຕົນເອງກໍຕາມ, ແຕ່ມັນມີຂໍ້ສົງໄສ
ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ” ໃນການຄວບຄຸມເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ໄດ້ຍິງ
ເຮືອບິນທີ່ກ່າວມາຕົກ.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນໄດ້ໃຊ້ການຕໍ່ສາຍດັກຟັງໂທລະສັບ, ຮູບພາບຈາກເຣດາ,
ແລະ ສື່ສັງຄົມເພື່ອເພັ່ງເລັງໃສ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.
ທ່ານ ເວັສເຕີເບເກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສອບສວນຕ້ອງດຳເນີນໄປ “ໃຫ້ໄກເທົ່າທີ່ເຮົາສາ
ມາດເຮັດໄດ້… ມັນສຳຄັນທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ແມ່ນໃຜຄວນຖືກນຳຕົວມາຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບ
ຄວາມຫາຍານະທີ່ໂຫດຮ້າຍນີ້.”
ທ່ານ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຕ້ອງ
ສົງໄສ ເຊິ່ງຕອນນີ້ຢູ່ໃນ ຣັດເຊຍ ຈະປະເຊີນກັບການລົງໂທດ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ເວົ້າວ່າ “ນີ້ແມ່ນການຄົ້ນພົບທີ່ສຳຄັນ ໃນການຊອກຫາຄວາມຈິງ ແລະ
ພວກເຮົາຍັງໝັ້ນໃຈ ໃນຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບຍຸຕິທຳ
ໂຮນລັງ ເພື່ອລົງໂທດຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເໝາະສົມ, ທີ່ກົງໄປກົງມາ ແລະ ສະ
ເໝີພາບຍຸຕິທຳ.”
ບັນດາໄອຍະການ ໂຮນລັງ ເວົ້າວ່າການດຳເນີນຄະດີຈະໄຂຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ ທີ່ນະ
ຄອນ ເຮັກ. ແຕ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທັງສີ່ຄົນ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນພາຍໃນຫ້ອງສານ
ຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກນັ້ນ. ທັງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ໄດ້ປົກປ້ອງຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຈາກການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ. ຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ປະຕິເສດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຍິງ
ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວຕົກ ແລະ ໄດ້ກ່າວຫາບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ
ການໃຊ້ “ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.”
ສາຍການບິນ ມາເລເຊຍ ຖ້ຽວບິນ 17 ຈາກນະຄອນຫຼວງ ອຳສະເຕີດຳ ຫານະຄອນ
ຫຼວງ ກົວລາ ລຳເປີ ໄດ້ລະເບີດຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າເໜືອພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ
ຢູເຄຣນ ໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2014, ໂດຍໄດ້ສັງຫານຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ 298
ຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ