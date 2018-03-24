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ນັກສືບສວນ ເຂົ້າໄປ ໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ແຄມບຣິສ ອານາລີຕິກາ ຢູ່ອັງກິດ

ຄົນທີ່ເຫັນຢູ່ໃນຕຶກ ທີ່ເປັນສຳນັກງານ ຂອງບໍລິສັດ ແຄມບຣິສ ອານາລີຕິກາ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກສືບຈາກກຳມາທິການ ຂໍ້ມູນອັງກິດ ພາກັນເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນ.

ບັນດາ​ນັກ​ສື​ບສວນ​ອັງກິດ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫ້ອງການ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຂໍ້​ມູນແຄມ​ບຣິສ ອານາ
​ລີ​ຕິ​ກາ ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ລອນ​ດອນ ທີ່​ເປັນ​ຈຸດ​ສູນກາງຂອງການຂັດ​ແຍ້​ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ
​ກ່າວ​ຫາໃນການນຳ​ໃຊ້ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ໂຕຂອງ​ຫຼາຍ​ລ້າ​ນຄົນຈາກ​ລະບົບ ສື່​ສັງ​ຄົມ​ເຟສບຸກ.

ນັກ​ສືບສວນ​ປະມານ 20 ຄົນ​ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ບໍລິສັດ ທີ່​ມີ​ຫ້ອງການຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນກາງ​ນະຄອນ
ຫຼວງ​ລອນ​ດອນ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ບໍ່ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້​ພິພາກສາ​ໄດ້ ​ອອກໝາຍ
ຄົ້ນ ທີ່ທາງ​ຫ້ອງການ​ກຳມາ​ທິການ​ຂໍ້​ມູນ​ອັງກິ​ດ​ ໃດ້ຮ້ອງ​ຂໍໄປນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ​ເອລີ​ຊາ​ເບັດ ​ເດັນ​ແຮມ ​ກຳມາ​ທິການ​ຂໍ້​ມູນທີ່ກຳລັງ​ສືບສວນ​ກ່າວອ້າງ​ວ່າ
​ບໍລິ​ສັດຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ໂຕ​ຈາກເຟສ​ບຸກມາຢ່າງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ.

ບໍລິສັດ​ຄົ້ນຄວ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ຫ່າວ​ຫາ​ວ່າ ​ໄດ້ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ ​ຂອງຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ​ປະມານ 50 ລ້ານ
ຄົນ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ລາຍ​ລະອຽດ​ສ່ວນ​ໂຕ ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ໂຄສະ ນາ​ຫາ​ສຽງ
ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງສະຫະລັດ ຮວມທັງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ປະທານ​າທິບໍດີ
​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ.

​ແຕ່ທາງ​ບໍລິສັດ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ກ່ຽວກັບການກະ​ທຳ​ຜິດ​ໃດໆ. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຫົວໜ້າ​ບໍລິຫານ
ທ່ານ​ອາ​ເລັກ​ຊານ​ເດີ ນິກສ໌ ​ໄດ້​ຖືກ​ປົດ ຈາກໜ້າທີ່ ຫົວໜ້າ​ບໍລິຫານ​ຊົ່ວ ຄາວ​ ທ່ານອາ
​ເລັກ​ຊານ​ເດີ ​ເທ​ເລີ ກ່າວຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ທີ່​
ຈະ​ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນບໍລິສັດ​ຊັກ​ຊວນ​ທາງດ້ານການ​ເມືອງແລະ​ບໍ່​ມີ​ຈັນ​ຍາ​ບັນ ທີ່​ຄົນຈຳ
ນວນ​ນຶ່ງ​ພະຍາຍາມວາດພາບໃຫ້ພວກເຮົາເປັນ.”

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ອະດີດ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ພັດທະນາ​ທຸລະ​ກິດ ​ຂອງບໍລິສັດແຄມ​ບິຣສ
ອາ​ນາລີ​ຕິ​ກາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ​ກາ​ດຽນ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ບໍລິ​ສັດ​ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຄວາມ
ຈິງ ​ໃຫ້ປະຊາ​ຊົນ​ອັງກິດຟັງ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ ​ເພື່ອ​ສະ ໜັບສະໜູນ​ກຸ່ມການ
​ເມືອງ​ນິຍົມເບຣັກຊິ​ດ ການໜ້າການ​ລົງ​ປະຊາ​ມະຕິ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ການ​ຖອນໂຕອອກ
​ຈາກ​ສະຫະພັນ​ຢູ​ໂຣບນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ​ບຣິຕຕາ​ນີ ຄາຍ​ເຊີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງສືພິມ ຢູ່​ໃນ​ການ​ສຳພາດ​ວ່າ ​ບໍລິສັດ ແຄມ
​ບຣິສ ອານາ​ລີ​ຕິ​ກາ​ໄດ້​ເຮັດວຽກການ​ວິ​ເຄາະ​ໃຫ້​ແກ່​ກຸ່ມ​ປຸກລະດົມທີ່​ຈະຖອນ ອັງກິດ
ອອກ​ຈາກ​

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