ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ປີໃໝ່ສາກົນ ປີ 2019 ກຳລັງຈະກ້າວເຂົ້າມາໃນອີກ 4 ມື້ຂ້າງໜ້າ
ນີ້. ປະຊາຊົນ ຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງໃນໂລກ ກຳລັງພາກັນຫ້າງຫາ ເພື່ອ ສະຫຼອງກັນຢ່າງຄຶກ
ຄຶ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ກໍຂໍຖືໂອ
ກາດອັນສະງ່າງາມນີ້ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງການສຳພາດແລະຮັບ ເອົາພອນອັນປະເສີດ ຈາກ
ຄົນລາວທີ່ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ການາດາ ແລະສະຫະລັດອາເມຣິກາ ວ່າ ພວກເພິ່ນຄິດຢ່າງ
ໃດ ແລະ ພາກັນຫ້າງຫາຫຍັງແດ່ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ນີ້ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ
ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບ ຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງເລື້ອງຮີດຄອງປະເພນີ ການສະ
ຫລອງບຸນປີໃໝ່ສາກົນ ທີ່ຊາວໂລກກຳລັງພາກັນກະກຽມຢູ່ໃນຂະນະນີ້. ອິດທິພົນ
ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ສາກົນ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປທຸກຫົນ
ແຫ່ງ ບໍ່ວ່າບ່ອນໃດຈະນັບຖືສາສະໜາຫຍັງກໍຕາມເພາະວ່າສ່ວນ ໃຫຍ່ຂອງຊາວໂລກ
ພາກັນໃຊ້ ປະຕິທິນສາກົນເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອປະກອບທຸລະກິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທຸກໆປີ ພໍຕົກມາເຖິງທ້າຍປີ ຊາວໂລກຈະພາກັນຫ້າງຫາກະກຽມ ເພື່ອສະຫຼອງ ການ
ຕ້ອນຮັບການມາເຖິງຂອງປີໃໝ່ສາກົນ. ເພາະສະນັ້ນ ຜູ້ທີ່ເລີ້ມສະຫຼອງ ປີໃໝ່ກ່ອນໝູ່
ໝົດແມ່ນປະເທດເກາະ Samoa ແລະກິຣິບາຕີ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິ
ຟິກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະຕິດຕາມມາເປັນລຳດັບ ເຊັ່ນວ່າ ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ນິວຊີ
ແລນ ພ້ອມດ້ວຍຂົງເຂດເອເຊຍ ຢູໂຣບ ອາຟຣິກາ ອາເມຣິກາໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດ
ອາເມຣິກາ. ເວລານີ້ຫຼາຍໆຄົນຈະພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ຈະຕຸລັດ
ແລະສະຖານທີ່ໂຮມຊຸມນຸມຕ່າງໆ ຢູ່ຈົນຮອດເຊົ້າວັນໃໝ່ ເພື່ອນຕ້ອນຮັບວັນຂຶ້ນ
ປີໃໝ່.
ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະພາທ່ານໄປຟັງການໂອ້ລົມ ກັບດອກເຕີກາບແກ້ວ ສຸວັນຣາສີ ທີ່
ຊານນະຄອນຫຼວງປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອຟັງ ກ່ຽວ ກັບບັນຍາ
ກາດການ ທີ່ຈະສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ສາກົນດັ່ງນີ້:
ສ່ວນທ່ານທອງສຸກ ວົງພັກດີ ປະທານສະມາຄົມລາວ-ການາດາ ປະຈຳແຂວງອອນ
ຕາຣິໂອ ປະເທດການາດາ ໄດ້ໂອ້ລົມສູ່ວີໂອເອຟັງ ກ່ຽວກັບການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່
ດັ່ງນີ້:
ທ້າຍສຸດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳ ໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກ ກັບ ພະອາຈານ ດຣ. ອິນຕາ ຈັນທະ
ວົງສຸກ ປະທານ ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ກອງປະຊຸມບັນດາໂບດ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ທ່ານເປັນ
ຄຸນພໍ່ໂປຣແຕັສຕັງ ຢູ່ເມືອງແຊນປີເຕີສເບີກ ລັດຟລໍຣິດາ ທາງພາກໃຕ້ສຸດ ຂອງສະ
ຫະລັດ ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ບຸນ ຄຣິສມັສ ແລະປີໃໝ່
ສາກົນ ສູ່ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະທີມງານ ວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ທີ່
ໄດ້ຮັບໃຊ້ໂດຍການນຳເອົາຂ່າວຮອບໂລກແລະສາລະຄະດີຕ່າງໆມາສະເໜີທ່ານ
ຜູ້ຟັງເປັນເວລາ 56 ປີແລ້ວນັ້ນ ໃນວາລະໂອກາດດັ່ງກ່າວພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍ
ພອນໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວແລະເພື່ອນມິດທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມ
ສຸກ ສົດຊື່ນ ສົມຫວັງ ທຸກປະການ ຕະຫຼອດປີ 2019 ທທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ດ້ວຍເຖີດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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