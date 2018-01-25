ຊີວິດ ແລະວຽກງານຂອງ ຍານາງສຸຣິວອນ ໂຣແມນ ພະນັກງານຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດຢາຮູ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳ ແລງວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງ ການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບວຽກງານ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ
ຍານາງສຸຣິວອນ ໂຣແມນ ພະນັກງານຝ່າຍຂໍ້ມູນ ຫລື IT ຂອງ ບໍລິສັດ Yahoo ທີ່ນະ
ຄອນ New York. ສຸຣິວອນ ເກີດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ ເດີນທາງມາ
ສະຫະລັດໃນປີ 1980 ເວລາຍານາງອາຍຸໄດ້ 2 ປີເຄິ່ງ. ເລື່ອງຄວາມເປັນມາຂອງນາງ
ສຸຣິວອນ ເປັນຢ່າງໃດ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບຍານາງ
ສຸຣິວອນ ວິຣະພັນ ໂຣແມນ ສະຕີລາວອາເມຣິກັນ ພະນັກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຫລື IT ໃຫ້
ແກ່ບໍລິສັດ Yahoo. ບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີ ເມື່ອໄດ້ຍິນຊື່ ຢາຮູ ຄົງຮູ້ກັນ
ດີ ວ່າແມ່ນຫຍັງ. ບໍລິສັດ “ຢາຮູ” Yahoo ແມ່ນນຶ່ງຢູ່ໃນຈຳນວນບໍລິສັດເອກກະຊົນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ບໍລິການດ້ານສື່ສານທາງອິນເຕີແນັດຢູ່ທົ່ວໂລກເຊັ່ນວ່າ ຂ່າວສານ
ອີແມລ ການເງິນ ກິລາ ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ການສົ່ງຂ່າວຫາກັນ ການຊອກຫາຄຳ
ຕອບຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ບໍລິສັດຢາຮູຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນປີ 1994 ມີຫ້ອງການໃຫຍ່ຢູ່
ເມືອງ Sunnyvale ລັດ California ແລະບໍລິການຢູ່ທົ່ວໂລກ. ໃນປີ 2016 ບໍລິສັດ
ຢາຮູສ້າງລາຍໄດ້ເຖິງ 1 ພັນ 31 ລ້ານໂດລາ ມີພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ 8,500 ຄົນຢູ່
ທົ່ວໂລກ ແລະເປັນບໍລິສັດອິດສະຫຼະຂອງຕົນເອງ.
ປະກອບພາກສ່ວນເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດຢາຮູນີ້ມີ ຍານາງສຸຣິວອນ ວິຣະພັນ ໂຣແມນ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ສາຂາບໍລິສັດທີ່ ນະຄອນນິວຢອກ. ສຸຣິວອນ
ແມ່ນລູກຫລານເຊື້ອສາຍລາວທີ່ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ອາຍຸ 2 ປີເຄິ່ງ ຖືກ
ລ້ຽງດູຢູ່ໃນບັນຍາກາດທີ່ພໍ່ແມ່ບອກສອນໃຫ້ເວົ້າພາສາລາວ ແລະຮີດຄອງປະເພນີລາວ. ສຸຣິວອນ ສາມາດໂອ້ລົມສົນທະນາເປັນພາສາລາວໄດ້ດີສົມຄວນ. ນາງສຳເລັດການສຶກ
ສາຝ່າຍບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫລື Business Administration ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Hayward ທີ່ລັດ California. ຫລັງຈາກນັ້ນ ສຸຣິວອນ ກໍໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ ບໍລິ
ສັດຢາຮູ ຊຶ່ງມີຫ້ອງການໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຕັ້ງຢູ່ທາງຟາກຕາເວັນຕົກຂອງສະ
ຫະລັດ. ຕໍ່ມາສຸຣິວອນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຍ້າຍມາເຮັດວຽກຢູ່ສາຂາຂອງບໍລິສັດຢາຮູ ທີ່ນະ
ຄອນນິວຢອກ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ. ສຸຣິວອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງໜ້າວຽກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນາງຕໍ່ ວິໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ສຸຣິວອນ ແລະທິມງານໃນບໍລິສັດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ ແລະບໍ່ສາ
ມາດອະທິບາຍເປັນພາສາລາວໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ສຸຣິວອນ ຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າເປັນ
ພາສາອັງກິດ ຊຶ່ງໄດ້ຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້:
“ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຄື ຕິດຕາມທຸລະກິດວຽກງານ ແລະວາງແຜນ
ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຢາຮູ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດກໍຄືປະຕິບັດວຽກງານຫລາຍໆຢ່າງ ຊຶ່ງໝາຍ
ຄວາມວ່່າການສື່ສານຂອງຢາຮູ ພວກເຮົາທົດສອບເບິ່ງສະມັດທະພາບການນຳອອກ
ໃຊ້.ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດເຫດການຕ່າງໆ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂກ່ອນ ໂດຍທີ່ລູກຄ້າ
ຫລືຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຮູ້ສຶກເຖິງ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ແລະຄືດັ່ງດຽວກັບຜູ້ກວດສອບ.
ຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໄປຫາບັນດາຜູ້ນຳບໍລິສັດ ໃນກໍລະນີເກີດ
ມີການກວດກາຕາມພາຍຫລັງ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກະກຽມໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ."
ນະຄອນນິວຢອກແບ່ງອອກເປັນຫ້າຄຸ້ມຄື Manhattan, the Bronx, Queens,
Brooklyn ແລະ Staten Island. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງນະຄອນນິວຢອກມີຕຶກສູງຫລາຍໆ
ສິບຊັ້ນ ເປັນນະຄອນທີ່ມີປະຊາກອນຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນທີ່ສຸດໃນສະລັດ ມີລົດໄຟໃຕ້ດິນ
ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ພາກັນໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນ ຫລືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ລົດແທັກຊີອັນເປັນທີ່
ນິຍົມກັນ. ການໃຊ້ລົດສ່ວນຕົວແມ່ນເປັນການສິ້ນເປືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງສູງ ເພາະວ່າ
ຄ່າຈອດໃນແຕ່ລະວັນແພງຫຼາຍ ແລະຄ່າຄອງຊີບກໍສູງ ຊຶ່ງສຸຣິວອນ ໄດ້ເຫລົ່າເຖິງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງນະຄອນນິວຢອກສູ່ຟັງວ່າ:
ສຸຣິວອນ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່
ມີອາກາດອົບອຸ່ນຢູ່ຕະຫລອດປີ ມີສະຖານທີ່ຫວ່າງເປົ່າກວ້າງຂວາງ ແລະບໍ່ມີຕຶຶກສູງ.
ບັດນີ້ ສຸຣິວອນ ໄດ້ຍ້າຍມາເຮັດວຽກຢູ່ ນະຄອນນິວຢອກ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ
ສະຫະລັດ ຊຶ່ງມີໄລຍະທາງຫ່າງກັນຢູ່ 3961 ກິໂລແມັດ ຫລື 2461 ໄມ ແລະຖ້າຂີ່ເຮືອ
ບິນຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ 6 ຊົ່ວໂມງ ແລະຖ້າຂັບລົດໃຊ້ເວລາຢູ່ດົນກວ່ານຶ່ງອາທິດ. ສຸຣິວອນ
ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສອງນະຄອນດັ່ງນີ້.
ບໍ່ແຕກຕ່າງຫຽັງກັນກັບບັນດາເຍົາວະຊົນອາເມຣິກັນທົ່ວໄປ ສຸຣິວອນ ກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່
ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດເມື່ອສີ່ທົດສະວັດກ່ອນ. ສຸຣິວອນ ໄດ້ຮັບການ
ສຶກສາ ແລະຈົບປະລິນຍາຕີ ອັນເປັນພື້ນຖານທີ່ນຳພາໄປສູ່່ຜົນສຳເລັດ ແລະເປັນ
ພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດ. ສຸຣິວອນ ມັກໜ້າທີ່ວຽກການ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວ
ນະຄອນນິວຢອກ ບ່ອນທີ່ມີແສງສີ ບໍ່ຫລັບບໍ່ນອນ ບໍ່ມີຄວາມອຶດເມື່ອຍຢຸດເຊົາ ມີໂຮງມະຫໍລະສົບ ຮ້ານຄ້າແຟຊັນລະດັບໂລກ ຊົມຊອບກັບຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ແລະບໍ່ມີແຜນ
ການວ່າຈະຍົກຍ້າຍໄປແຫ່ງອື່ນ.
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