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ຊີວິດຊາວລາວ

ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານ ສຸນ​ດາ​ຣາ ແມ່​ຄົວ ແລະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ ທີ່​ເມືອງ​​ເມີຟ​ຣິ​ສ​ໂບ​ໂຣ ​ລັດ​ເທັນ​ເນັ​ສ​ຊີ

ຍາ​ນາງ ​ສີ​ຕານ ສຸນ​ດາ​ຣາ ແມ່​ຄົວອ​າ​ຫານ​ພື້ນ​ເມືອງລາວ ແລະເຈົ້າ​ ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​​ເມີ​ຟ​ຣິ​ສໂບ​ໂຣ ລັດ​ເທັນ​ເນັ​ສ​ຊີ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີ ທ່ານ​ຜູ້ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ໃນລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວ ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳ​ແລງ
ວັນ​ພະ​ຫັດມື້​ນີ້ ເຮົາຈະ​ນຳ​ເອົາການສຳພາດກັບຍາ​ນາງ ​ສີ​ຕານ ສຸນ​ດາ​ຣາ ແມ່​ຄົວອ​າ​
ຫານ​ພື້ນ​ເມືອງລາວ ແລະເຈົ້າ​ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ ຢູ່​ທີ່​ເມືອງເມີ​ຟ​ຣິ​ສໂບ​ໂຣ ລັດ​ເທັນ​ເນັ​ສ​ຊີ
ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກໃຕ້​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານໂດຍ ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານ ສຸນ​ດາ​ຣາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ເປັນເມືອງ​ນ້ອຍ ແລະ​ໃຫຍ່ຢູ່ຕາມ​ລັດ​ຕ່​າງໆ ​ເຮົາ​
ຈະ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນມີ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ລາວ ແລະ​ຕະ​ຫຼາດ​ລາວ ​ຫຼືໂກ​ຣ​ສເຊີ​ຣີ (Grocery)
ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ມື້ ທີ່ຄົນ​ລາວ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ. ນອກ​ຈາກຄົນອາ​ເມ​ຣິກັນເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ພາ​
ກັນ​ຊອກຫາກິນອາ​ຫານພື້ນ​ເມືອງ​ລາວ​ທີ່​ຫາ​ຍາກເຫລົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ ແຕ່​ກໍຍັງ​ມີ​ເຊື້ອ​ຊາດ​
ອື່ນໆ​ຖືກ​ແນະ​ນຳ ແລະເປັນ​ທີ່​ນິ​ຍົມໄປ​ຕາມໆ​ກັນ.​

ບັດ​ນີ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ່​ຈັກ​ກັບ ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານ ສຸນ​ດາ​ຣາ ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່
​ເມືອງ​ເມີ​ຟ​ຣິ​ສ​ໂບໂຣ (Murfreesboro) ລັດ​ເທັນ​ເນັ​ສ​ຊີ (Tenessee) ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​
ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ຂົງ​ເຂດ​ແຫ່ງ​ນີ້​ມີຊາວອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລ​າວຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່ຫຼາຍ
ພັນ​ຄົນ ມີ​ວັດ​ວາ​ອາ​ຮາມ ແລະ​ຮ້​ານ​ຄ້າ ເຊັ່ນ​ວ່າຕະ​ຫຼາດ ແລະ​ຫ້ອງ​ອາ​ຫານ​ຂອງ​ຍາ​
ນາງສີ​ຕານຊື່​ວ່າ “Sitane Market & Deli" ​ຂາຍ​ອາ​ຫານ​ລາວ ແລະ​ໄທ. ​ກ່ອນໜ້າ​
ນັ້ນ ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານ ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໂຮງ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ຊີ້ນ​ໄກ່ Chicken Nugget ເພື່ອ
ສົ່ງ​ອອກໄປ​ຂາຍ​ຢູ່​ຕາມ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ຈານ​ດ່ວນ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ເກືອບ​ທົ່ວ​
ໂລກ ​ຄື McDonald. ​ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານ​ ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກຢູ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນີ້ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຊາ​ວກວ່າ​ປີ
ແລະ​ຕໍ່​ມາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້ ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈຕັ້ງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ເປັນຂອງ​ຕົນ​ເອງ ດັ່ງ​ຍາ​ນາງສີ​ຕານໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່
ວີ​ໂອ​ເອ ດັ່ງ​ນີ້:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດເມືອງ​ເມີ​ຟ​ຣິ​ສ​ໂບ​ໂຣ ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສ້າງລົດ​ຍົນ​ນິ​ສ​ສັນ (Nissan) ທີ່ມີ​ພະ​ນັກ
​ງານ​ລາວອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະເຊື້ອ​ຊາດ​ອື່ນໆປະ​ປົນ​ກັນເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ນີ້. ​ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ເວ​ລາ​
ພັກ​ກິນ​ເຂົ້າ​ທ່ຽງ ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ເຫລົ່າ​ນີ້ມັກຈະພາ​ກັນມາ​ນັ່ງ​ກິນ​ອາ​ຫານ​ທ່ຽງຢູ່​ຮ້ານ​
ຂອງ​ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານ ຊຶ່ງ​ຍາ​ນາງໄດ້​ກ່າວ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານ ​ສຸນ​ດາ​ຣາ ແມ່ນ​ອະ​ດີດ​ໄທ​ບ້ານ​ໂສກ​ປ່າ​ຫຼວງ​ ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ
ປະ​ເທດ​ລາວ​. ຄອບ​ຄົວ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ ຢູ່​ທີ່ເມືອງ​ເມີ​ຟ​ຣິ​ສ​ໂບ​ໂຣ
ສະ​ຫະ​ລັດອາ​ເມ​ຣິ​ກາໃນ​ປີ 1986. ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານມີ​ລູກຫ້າ​ຄົນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ຄອບ​ເປັນ​
ຄົວ​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ ແລະ​ແຕ່​ລະ​ຄົນກໍ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກ​ສາມີ​ວ​ຽກ​ງານ​ຢ່າງ​ໜ້າ​ສັນ​ລະ​
ເສີນ ດັ່ງ​ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານ​ ໄດ້​ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ ​ສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ວ່າ:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຕະ​ຫຼາດ ແລະ​ຮ້​ານ​ອາ​ຫານ​ ຂອງ​ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານ ເປີດ​ເຈັດ​ມືີ້ ແຕ່ 9 ໂມງ​ເຄິ່ງ ຕອນ
ເຊົ້​າ ຫາ 7 ໂມງ​ແລງ. ຖ້າທ່ານຜູ້​ໃດ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງຜ່ານ​ໄປ​ເມືອງ ​ເມີ​ຟ​ຣິສ
​ໂບ​ໂຣ ​ກະ​ລຸ​ນາ​ແວ່ຢ້ຽມ​ຢາມຖາມ​ຂ່າວ​ຍາ​ນາງ​ສີ​ຕານ ສຸນ​ດາ​ຣາ ໄດ້.

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