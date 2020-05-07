ສຳພາດຍານາງໂພລລີ ແລະຍານາງອາລີ ນັກທຸລະກິດປະກັນໄພຊີວິດ ທີ່ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວປະຈຳແລງ ວັນພະຫັດມື້ນີ້
ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ ຍານາງໂພລລີ ອຸໄທ ແລະ ຍານາງອາລີ ບົວສະວັດດີ.
ສອງນ້ອງເອື້ອຍນີ້ເປັນນັກທຸລະກິດດ້ານການເງິນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານປະກັນໄພຊີວິດ ອອມສິນ
ບໍານານ ແລະການລົງທຶນຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ລັດ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຊຶ່ງ
ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃນສັດຕະວັດທີ 21 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໜ້າທີ່ວຽກງານ ການຫາຢູ່ຫາ ກິນຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ໜ້າສັນລະເສີນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານການຄ້າ ເປັນທະຫານປ້ອງ ກັນປະເທດ ເປັນຕຳຫຼວດຮັກສາຄວາມປອດໄພ ນັກກົດໜາຍ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ ນັກສິນລະປິນ ແລະນັກວິຊາການຕ່າງໆ.
ຍານາງໂພລລີ ອຸໄທ ແລະຍານາງອາລີ ບົວສະວັດດີ ສອງນ້ອງເອື້ອຍເປັນນັກທຸລະກິດ
ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານປະກັນໄພຊີວິດ ອອມສິນ ບໍານານ ແລະດ້ານການ
ເງິນອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ຂອງບໍລິສັດ First Financial Security Inc ທີ່ມີສາຂາຢູ່ທົ່ວ
ສະຫະລັດ. ໂພລລີ ແລະອາລີ ໄດ້ແບ່ງປັນ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການທ້ອນຫອມເງິນໄວ້ໃນ
ຂະນະທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເພື່ອໃຊ້ໃນ ຍາມສຸກເສີນ ຕຽມທີ່ຈະໄປບໍານານ ແລະເປັນການ
ສ້າງມໍລະດົກໄວ້ ໃຫ້ແກ່ ຄົນທີ່ຮັກຫອມ ຜູ້ທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດຕໍ່ໄປ. ຍານາງໂພລລີ ແລະ
ຍານາງອາລີ ໄດ້ແນະນຳຕົນເອງ ແລະວຽກການສູ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ຍານາງໂພລລີ ແລະຍານາງອາລີ ມີໃບອະນຸຍາດເຮັດທຸລະກິດໄດ້ ຢູ່ 50 ລັດໃນສະຫະ
ລັດອາເມຣິກາ. ປັດຈຸບັນນີ້ ມີລູກຄ້າທີ່ມີພື້ນຖານ ມາຈາກຫຼາຍໆຊົນ ຊາດ ແລະຜີວພັນ
ຮວມທັງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາລາວ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບໍລິການ ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ມາເປັນ
ເວລາກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວ ຊຶ່ງຍານາງໂພລລີ ແລະຍານາງອາລີ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ການມີຊັບສົມບັດຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີປະຈຳປີຫຼາຍຢ່າງ ທີ່
ເປັນກົດໝາຍເຄັ່ງຄັດ ແລະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ. ແຕ່ວ່າສົມບັດບາງຢ່າງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້
ເສຍພາສີກໍຄືປະກັນໄພຊີວິດ ດັ່ງຍານາງໂພລລີິ ແລະຍານາງອາລີ ອະທິ ບາຍສູ່ຟັງວ່າ:
ຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງປະເທດພັດທະນາ ການຊື້ປະກັນໄພຊີວິດ ອອມສິນບໍານານ ຫຼືກ່ຽວ
ກັບການທ້ອນຫອມເງິນໃນໄລຍະຍາວນັ້ນ ຜູ້ຊື້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີ່ງ ແລະອົດທົນ
ຕໍ່ການຈ່າຍເປັນປະຈຳ. ມີຫຼາຍຄົນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະບໍ່ໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນຕ່າງ
ກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈ ທາງປະເພນີ ຊຶ່ງຍານາງ
ໂພລລີ ແລະຍານາງອາລີ ກ່າວວ່າ:
ຍານາງໂພລລີ ແລະຍານາງອາລີ ມີຄອຍຄົວ ແລະມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ທີ່
ນຳພາພະນັກງານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ. ນອກນັ້ນຍັງເປັນຜູ້ກວ້າງຂວາງຮັບໃຊ້ສັງຄົມລາວ
ດັ່ງຍານາງໂພລລີ ແລະຍານາງອາລີ ກ່າວມ້ວນທ້າຍຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້.
ຍານາງໂພລລີ ແລະຍານາງອາລີ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ເປັນນັກ
ທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ມີຈິດໃຈເພື່ອແຜ່ກວ້າງຂວາງ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນ
ວົງສັງຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ ແລະທົ່ວໆໄປ.
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