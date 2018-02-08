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ຊີວິດຊາວລາວ

ຍານາງໄພ ກິດຕິຣາດ ນັກວິສະວະກອນ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ສ່ອງໄຟຟ້າ

ຍານາງໄພ ກິດຕິຣາດ ນັກວິສະວະກອນ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ສ່ອງໄຟຟ້າ CT Scanner ຢູ່ທີ່ລັດ Wisconsin ສະຫະລັດ.

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານ ທ່ານມີເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ດ້ວຍ
ພະລັງໄຟຟ້າຍີ່ຫໍ້ GE ບໍ? GE ​ແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ມາຈາກ​ຄຳ​ວ່າ General Electric ຊຶ່ງເປັນ
ບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນທີ່ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ ນັບແຕ່ດອກໄຟຟ້າ
ຕູ້ເຢັນ ເຕົາໄຟ ຈັກຊັກເຄື່ອງ ເຕົາລີດ ລະບົບຄົມມະນາຄົມ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ
ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຢູ່ຕາມໂຮງພະຍາບານເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

GE ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ຮູ້ກັນດີ ມີຊື່ສຽງຂອງສະຫະລັດ ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນ ປີ 1892 ປັດຈຸບັນນີ້
ມີອາຍຸໄດ້ 125 ປີແລ້ວ. ບໍລິສັດ GE ປະກອບເຂົ້າກັນກັບຫຼາຍບໍລິສັດ ບໍລິຫານງານ
ພາຍໃຕ້ຊື່ GE ມາຈົນເຖິງເທົ່າທຸກມື້ນີ້ ແລະ​ເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ໃຫຍ່
ສຸດໃນໂລກ. ໃນປີ 2016 ບໍລິສັດ GE ມີພະນັກງານຢູ່ 295,000 ຄົນ ມີສາຂາຢູ່ທົ່ວ
ສະຫະລັດ ແລະຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.

ປະກອບຢູ່ໃນພາກສ່ວນການຜະລິດຄິດສ້າງ ແລະສ້ອມແປງເຄື່ອງໃຊ້ອັນທັນສະໄໝ
ຢູ່​ໃນ​ບໍລິສັດ GE ນີ້ ກໍມີຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຊື່ວ່າຍານາງໄພ ກິດຕິຣາດ ຜູ້ມີ
ພອນສະຫວັນ ແລະຊຳນິຊຳນານໃນການສ້ອມແປງເຄື່ອງກວດສຸຂະພາບ ມາ​ເປັນ​ເວ
ລາ 17 ປີແລ້ວ. ​ເຄື່ອງຈັກ​ປິ່ນປົວ​ສຸຂະ​ພາບ​ນີ້ຮ້ອງວ່າ CT Scanner ຫລືເຄື່ອງຈັກສ່ອງ
ໄຟຟ້າ ເບິ່ງຂ້າງ​ໃນ​ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຈັບ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ນາຍ​ໝໍຮູ້ເຖິງ​ສາ​
ເຫດຂອງ​ການ​ເຈັບ. ຍານາງ​ໄພ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບກ່ຽວ​ກັບໜ້າທີ່ວຽກ
ການສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ຍານາງໄພ ກິດຕິຣາດ ນັກວິສະວະກອນໄຟຟ້າ
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ລິງໂດຍກົງ

​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ສ່ອງ​ໄຟຟ້າທີ່​ຮ້ອງ​ວ່່າ CT Scanner ​ເປັນຕູ້​ຄືກັບອຸໂມງ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຈັບ​ນອນ​ລົງ
​ແລ້​ວຍູ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ເພື່ອ​ຖ່າຍຮູບ​ເອົາໜົດຮ່າງກາຍ ທີ່​ໃຊ້​ກັນ​ຢູ່ຕາມ​ໂຮງໝໍ​ ​ທົ່ວໆ​ໄປ​ ໃນ​ສະ
ຫະລັດ. ​ເຄື່ອງ​ຈັກ CT Scanner ນີ້ ​ໄດ້​ຖືກ​ປັບປຸງ ຜະລິດ​ອອກ​ມາ​ໃໝ່​ເລື້ອຍໆ ​ແລະ​
ຜູ້ແປງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ວິ​ທີ​ແປງ​ເຄື່ອງທີ່​ສ້າງ​ອອກ​ມາ ​ໃໝ່​ເລື້ອຍ​ໆນັ້ນ ຊຶ່ງຍານາງ​ໄພ ​ໄດ້​
ອະທິ​ບາຍກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງ​ນີ້​ວ່າ:

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງໄພຊຶ່ງ​ມັກ​ຮັກໃນ​ວຽກ​ການນີ້ຫຼາຍ​ເປັນ​ພິ​ເສດ ໄດ້ສ້ອມ​ແປງ​ເຄື່ອງ​ສ່ອງ​ໄຟ​ຟ້າ
ມາ​ໄດ້ 17 ປີ​ແລ້ວ ​ແລະເປັນ​ທີ່ເພີ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ໃຫ້ແກ່​ບໍລິສັດ GE ​ເປັນ​ຢ່າງດີ ຊຶ່ງ​ຍານາງ​ໄພ​
ໄດ້​ກ່າວສູ່ຟັງ​ວ່າ:

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ຍານາ​ງ​ໄພ ແມ່ນ​ສະຕີອາເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ​ ທີ່​ໜ້າ​ສັນລະ​ເສີນ ຫາ​ໄດ້​ຍາກ​ທີ່​ເປັນ​
ຜູ້​ມັກ​ວຽກງານດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ ແລະ​ມັກສ້ອມ​ແປງ​ເຄື່ອງ​ຈັກຕ່າງໆ. ຍານາງ​ໄດ້​ເລົ່າ
ເຖິງ​ເບື້ອງ​ຫລັງສູ່ຟັງ​ວ່າ​ ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ອາຊີບ​ເປັນນັກ​ວິສະວະ​ກອນດັ່ງກ່າວ​ນີ້:

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ລິງໂດຍກົງ

ຍານາງ​ໄພ ກິດ​ຕິ​ຣາດ ​ແມ່ນ​ລູກບ້ານຫຼານເມືອງ​ທ່າ​ແຂກ ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ​ປະ​ເທດ​ລາວ
ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ເມື່ອ ​39 ປີ​ກ່ອນ. ຍານາງສຳເລັດການສຶກ
ສາປະລິນຍາຕີ ຝ່າຍວິສະວະກອນໄຟຟ້າ ຈາກມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຄຣິສຕຽນ ເທັກຊັສ.
ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ໄດ້​ເຖິງ​ກຳໜົດ ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ ນານ​ໄດ້​ແລ້ວ ​ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ຈິດ​ໃຈ​ ມັກ​ຮັກ​ໃນ
ວຽກ​ການ​ຢູ່ ຍານາງ​ຈຶ່ງຈະ​ເຮັດ​ວຽກຕໍ່​ໄປອີກ ​ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ​ຈະ​ເຮັດ​ຕໍ່​ໄປບໍ່​ໄດ້​.

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