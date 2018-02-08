ຍານາງໄພ ກິດຕິຣາດ ນັກວິສະວະກອນ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ສ່ອງໄຟຟ້າ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານ ທ່ານມີເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ດ້ວຍ
ພະລັງໄຟຟ້າຍີ່ຫໍ້ GE ບໍ? GE ແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ General Electric ຊຶ່ງເປັນ
ບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນທີ່ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ ນັບແຕ່ດອກໄຟຟ້າ
ຕູ້ເຢັນ ເຕົາໄຟ ຈັກຊັກເຄື່ອງ ເຕົາລີດ ລະບົບຄົມມະນາຄົມ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ
ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຢູ່ຕາມໂຮງພະຍາບານເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
GE ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ຮູ້ກັນດີ ມີຊື່ສຽງຂອງສະຫະລັດ ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນ ປີ 1892 ປັດຈຸບັນນີ້
ມີອາຍຸໄດ້ 125 ປີແລ້ວ. ບໍລິສັດ GE ປະກອບເຂົ້າກັນກັບຫຼາຍບໍລິສັດ ບໍລິຫານງານ
ພາຍໃຕ້ຊື່ GE ມາຈົນເຖິງເທົ່າທຸກມື້ນີ້ ແລະເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ໃຫຍ່
ສຸດໃນໂລກ. ໃນປີ 2016 ບໍລິສັດ GE ມີພະນັກງານຢູ່ 295,000 ຄົນ ມີສາຂາຢູ່ທົ່ວ
ສະຫະລັດ ແລະຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ປະກອບຢູ່ໃນພາກສ່ວນການຜະລິດຄິດສ້າງ ແລະສ້ອມແປງເຄື່ອງໃຊ້ອັນທັນສະໄໝ
ຢູ່ໃນບໍລິສັດ GE ນີ້ ກໍມີຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຊື່ວ່າຍານາງໄພ ກິດຕິຣາດ ຜູ້ມີ
ພອນສະຫວັນ ແລະຊຳນິຊຳນານໃນການສ້ອມແປງເຄື່ອງກວດສຸຂະພາບ ມາເປັນເວ
ລາ 17 ປີແລ້ວ. ເຄື່ອງຈັກປິ່ນປົວສຸຂະພາບນີ້ຮ້ອງວ່າ CT Scanner ຫລືເຄື່ອງຈັກສ່ອງ
ໄຟຟ້າ ເບິ່ງຂ້າງໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຈັບ ເພື່ອຊ່ວຍບອກໃຫ້ພວກນາຍໝໍຮູ້ເຖິງສາ
ເຫດຂອງການເຈັບ. ຍານາງໄພ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ວຽກ
ການສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ເຄື່ອງຈັກສ່ອງໄຟຟ້າທີ່ຮ້ອງວ່່າ CT Scanner ເປັນຕູ້ຄືກັບອຸໂມງໃຫ້ຄົນເຈັບນອນລົງ
ແລ້ວຍູ້ເຂົ້າໄປເພື່ອຖ່າຍຮູບເອົາໜົດຮ່າງກາຍ ທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ຕາມໂຮງໝໍ ທົ່ວໆໄປ ໃນສະ
ຫະລັດ. ເຄື່ອງຈັກ CT Scanner ນີ້ ໄດ້ຖືກປັບປຸງ ຜະລິດອອກມາໃໝ່ເລື້ອຍໆ ແລະ
ຜູ້ແປງຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີແປງເຄື່ອງທີ່ສ້າງອອກມາ ໃໝ່ເລື້ອຍໆນັ້ນ ຊຶ່ງຍານາງໄພ ໄດ້
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ຍານາງໄພຊຶ່ງມັກຮັກໃນວຽກການນີ້ຫຼາຍເປັນພິເສດ ໄດ້ສ້ອມແປງເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າ
ມາໄດ້ 17 ປີແລ້ວ ແລະເປັນທີ່ເພີ່ງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ GE ເປັນຢ່າງດີ ຊຶ່ງຍານາງໄພ
ໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງວ່າ:
ຍານາງໄພ ແມ່ນສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໜ້າສັນລະເສີນ ຫາໄດ້ຍາກທີ່ເປັນ
ຜູ້ມັກວຽກງານດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະມັກສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ. ຍານາງໄດ້ເລົ່າ
ເຖິງເບື້ອງຫລັງສູ່ຟັງວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ຍຶດເອົາອາຊີບເປັນນັກວິສະວະກອນດັ່ງກ່າວນີ້:
ຍານາງໄພ ກິດຕິຣາດ ແມ່ນລູກບ້ານຫຼານເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນປະເທດລາວ
ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ໃນສະຫະລັດເມື່ອ 39 ປີກ່ອນ. ຍານາງສຳເລັດການສຶກ
ສາປະລິນຍາຕີ ຝ່າຍວິສະວະກອນໄຟຟ້າ ຈາກມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຄຣິສຕຽນ ເທັກຊັສ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ເຖິງກຳໜົດ ອອກກິນເບ້ຍບຳ ນານໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີຈິດໃຈ ມັກຮັກໃນ
ວຽກການຢູ່ ຍານາງຈຶ່ງຈະເຮັດວຽກຕໍ່ໄປອີກ ຈົນກວ່າວ່າ ຈະເຮັດຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້.
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