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ຊີວິດຊາວລາວ

ດ​ຣ. ຄອນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫ​ຼ່ຽ​ມ​ທອງ​ສະ​ໝຸດ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສັງ​ຄົ​ມ

ດຣ. ຄອ​ນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫຼ່ຽມທອງ​ສະ​ໝຸດ ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ຝ່າຍ​ການ​ສຶກສາ​ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຊາກ​ຣາ​ເມັນ​ໂຕ ນະ​ຄອ​ນ​ຫຼວງ ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ໃນ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ​ຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳ​ແລງວັນ​ພະ​ຫັດ
​ມື້​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດກັບ ດອກ​ເຕີ ຄອ​ນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫລ່ຽມທອງ​ສະ​ໝຸດ. ຍາ​
ນາງ​ເປັນນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ຝ່າຍ​ການ​ສຶກ​ສາ ພ້​ອມ​ທັງເປັນ​ນັກອາ​ສະ​ໝັກ​ ປະ​ສານ​ງານ​ການ
​ຮ່ວມ​ມືກັບບັນ​ດາ​ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ພວກ​ນັກ​ຮຽນ ​ມັດ​ທະ​ຍົມ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​
ການ​ສຶກ​ສາ​. ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ພວກ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດຊາ
ກ​ຣາ​ເມັນ​ໂຕ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ. ນອກ​ນັ້ນ​ດອກ​ເຕີ ລິ​ລີ ຍັງອາ​ສາ​ສະ​
ໝັກເປັນ​ປະ​ທ​ານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຶກ​ສາ​ນັກ​ຮຽນ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຊາ​ກ​ຣາ​ເມັນ​ໂຕ ຊຶ່ງ
ກິ່ງ​ສ​ະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ດ​ຣ. ຄອນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫລ່ຽມ​ທອງ​ສະ​ໝຸດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ດອກ​ເຕີ​ ຄອນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫລ່ຽມ​ທອງ​ສະ​ໝ​ຸດ ແມ່ນ​ລູກ​ສາວ​ຄົນ​ທີຫົກ ຂອງ​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ
​ນ້ອງ​ທັງ​ໝົດ 10 ຄົນ ເກີດ​ຢູ່​ເມືອງ​ປາກ​ເຊ ປະ​ເທດ​ລາວ. ຄອບ​ຄົວ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງເຂົ້າ​ມາ
​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1980 ທີ່​ເມືອງ Elk Grove ໃນ​ເຂດຊາກ​ຣາ
​ເມັນ​ໂຕ ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຂອງລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.
ດອກ​ເຕີ ລິ​ລີ ເປັນ​ຄົນ​ມັກ​ຮຽນ ສະ​ຫຼຽວ​ສະ​ຫຼາດ ວ່ອງໄວ ສາ​ມາດ​ປາກ​ພາ​ສາ​ລາວ​ໄດ້​
ດີ ແລະ​ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ສັງ​ຄົມ​ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ມາ​ແຕ່​ນ້ອຍ. ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້​
ຫລໍ່​ຫລອມ​ໃຫ້​ຍາ​ນາງ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ເປັນ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສັງ​
ຄົມ ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ສັງ​ຄົ​ມ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ມ​າ​ຕະ​ຫຼອດ​ຈົນ​ເຖິງເທົ້າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ດອກ​ເຕີ ລິ​ລີ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ແລະກຳ​ລັງ​ໃຈ​ຈາກ​ຄອບ​ຄົວດ້ານ​ການ​ສຶກ​
ສາ. ຍາ​ນາງໄດ້ປ່ຽນ​ວິ​ຊາ​ຮຽນຫຼາຍ​ເທື່ອ ​ໄດ້ເຮັດວຽກ​ເປັນນາຍ​ຄູ​ສອນ​ຢູ່​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ
ເລື່ອນຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ​ຫົ​ວ​ໜ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ​ຊ່ວ​ຍ​ຕົນ​ເອງ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂຶ້ນ
ຕໍ່​ໄປ​ອີກ ດັ່ງ​ທີ່ ດອກ​ເຕີ ລິ​ລີ ໄດ້​ກ່າວ​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້

ດອກ​ເຕີ ຄອນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫລ່ຽມ​ທອງ​ສະ​ໝ​ຸດ
ດອກ​ເຕີ ຄອນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫລ່ຽມ​ທອງ​ສະ​ໝ​ຸດ

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ດ​ຣ. ຄອນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫລ່ຽມ​ທອງ​ສະ​ໝຸດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ ​ຝ່າຍ​ການ​ສຶກ​ສາຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດຄາລີ​ຟໍ​
ເນຍ ທີ່​ເມືອງ​ຊາກ​ຣາ​ເມັນ​ໂຄ ດອກ​ເຕີ ລິ​ລີ ຕ້ອງ​ໄດ້​ອົດ​ທົນ ແລະ​ຜ່ານຂັ້ນ ​ຕອນດັ່ງ​ທີ່​
ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີ​ກວ່າ:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ດ​ຣ. ຄອນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫລ່ຽມ​ທອງ​ສະ​ໝຸດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຂອງ ດອກ​ເຕີ ລິ​ລີ ກໍ​ຄືຄວບ​ຄຸມ ​ດູ​ແລ​ລະ​ບົບ​ການສິດສອນ ແລະ
​ໂຄງ​ການຕ່າງໆ​ ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຊາກ​ຣາ​ເມັນ​ໂຕ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​
ຍັງ​ໄດ້ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ນຳ​ພາກ​ານ​ຈັດ​ຕັ້ງ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຶກ​ສາ​ນັກ​ຮຽນ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຊາ
​ກ​ຣາ​ເມັນ​ໂຕ ເພື່​ອ​ຊ່ວຍ​ແນະ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ນັກ​ຮຽນຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມຄືບ​ໜ້າ​
ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງດອກ​ເຕີ ລິ​ລີ ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ດັ້ງ​ນີ້:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ດ​ຣ. ຄອນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫລ່ຽມ​ທອງ​ສະ​ໝຸດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

​ດອກ​ເຕີ ຄອນ​ເພັດ ລິ​ລີ ຫລ່ຽມ​ທອງ​ສະ​ໝຸດ ໄດ້​ໃຊ້​ການ​ສຶກ​ສາເພື່ອຊ່ວຍນຳ​ພາບັນ​ດາ
​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ໄດ້​ມາ​ເກີດ​ໃຫຍ່ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ເປັນ​ຜົນ​ສຳ
​ເລັດ​ຢ່າງ​ດີ. ນອກ​ນັ້ນຍັງ​ເປັນ​ສະ​ມ​າ​ຊິກ​ສັງ​ຄົມ ແລະ​ພົ​ນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ່ດີ​ຂອງ​ປະ​ເທດນຳ​
ດ້ວຍ.

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