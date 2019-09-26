ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ
ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະໂອ້ລົມ ກັບຍານາງແກ້ວວຽງໄຊ ທຳວົງສາ ຄົນເບິ່ງ
ແຍງບົວລະບັດໂຮງຮຽນທັດມະຍົມແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດເມືອງແຟແຟັກ ລັດເວີຈີເນຍ. ນອກ
ຈາກເຮັດວຽກເຕັມແປດຊົ່ວໂມງ ໃນແຕ່ໃນລະມື້ແລ້ວ ຍານາງແກ້ວວຽງໄຊ ແລະສາມີ
ຍັງເຮັດວຽກຮັບເໝົາທຳຄວາມສະອາດ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ພິ
ເສດເພີ້ມເຕີມ. ເປັນຫຍັງຍານາງແກ້ວວຽງໄຊ ຈຶ່ງເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະມີຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມນີ້ ສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບ
ຕໍ່ໄປ.
ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ຄົນພາກັນເຮັດວຽກມື້ນຶ່ງແປດຊົ່ວໂມງ
40 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດອັນເປັນມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ ແຕ່ວ່າ
ກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ຫ້າມ ໃນການເຮັດວຽກ ກາຍ 40 ຊົ່ວໂມງ. ເພາະສະນັ້ນ ພວກພະນັກ
ງານທີ່ເຮັດຢູ່ຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານ ມັກຈະເຮັດວຽກລ່ວງເວລາເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເພີ້ມ
ເຕີມ. ຫຼາຍໆຄົນພາກັນເຮັດສອງວຽກ ເຊັ່ນວ່າ ອອກຈາກວຽກນຶ່ງ ແລ້ວໄປເຮັດອີກ
ວຽກນຶ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ຍານາງແກ້ວ
ວຽງໄຊ ທຳວົງສາ ແລະສາມີ ທ່ານບຸນຈັນ ທຳວົງສາ ທີ່ພາກັນເຮັດວຽກມື້ນຶ່ງ 12 ຊົ່ວ
ໂມງ ໃນແຕ່ລະວັນ ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີວັນພັກທຳມະດາ ເໝືອນຄົນທົ່ວໆ
ໄປ ນອກຈາກວັນພັກບຸນປະຈຳຊາດເທົ່ານັ້ນ.
ຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນຂອງການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ ຍານາງແກ້ວວຽງໄຊ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາ
ຫານດ່ວນແມັກດາໂນລ (Mcdonald) ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຍ້າຍໄປເຮັດວຽກບົວລະບັດ
ຫ້ອງນອນໂຮງແຮມ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ມາເຮັດວຽກເປັນທີ່ຖາວອນ ຢູ່ໂຮງ ຮຽນມັດທະຍົມ Walwicman Intermediate School ທີ່ເມືອງແຟແຟັກ (Fairfax) ບ່ອນທີ່ຍານາງ
ແກ້ວວຽງໄຊ ເປັນຄົນທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງຮຽນໃຫ້ແກ່ພວກນັກຮຽນ. ລະບົບການ
ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດີສຳລັບຄອບຄົວໂດຍສະເພາະປະກັນ
ໄພສຸຂະພາບ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວເຖິງການ ເຮັດວຽກ ຈາກຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນ ມາຈົນເຖິງວຽກ
ປັດຈຸບັນ ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ນອກຈາກທຳຄວາມສະອາດຢູ່ໂຮງຮຽນເຕັມເວລາແປດຊົ່ວໂມງແລ້ວ ຍານາງແກ້ວວຽງ
ໄຊ ແລະສາມີ ຍັງມີທຸລະກິດຮັບເໜົາສ່ວນໂຕ ທຳຄວາມສະອາດ ຫ້ອງການຕ່າງໆ ໃນ
ຕອນກາງຄືນເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ພິເສດເພີ້ມເຕີມແກ່ຄອບຄົວ ຊຶ່ງຍານາງແກ້ວວຽງໄຊ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ຍານາງແກ້ວວຽງໄຊ ແມ່ນອະດີດລູກບ້ານໂພນພະເນົາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ
ອະດີດຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມເລກ 3 ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ຮ້ອງວ່າ ມັດທະຍົມສະພັງໝໍ້.
ພື້ນຖານດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ໄດ້ລົດລະໃນການຢາກໃຫ້ພວກລູກເຕົ້າໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງ.
ເພາະສະນັ້ນ ຍານາງ ແລະສາມີຕ້ອງສູ້ທົນເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພວກລູກໆ ຊຶ່ງ
ຍານາງພູມໃຈທີ່ພວກລູກໆໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາ ແລະໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍຕໍ່ ວີໂອເອ
ຟັງດັ່ງນີ້ :
ຍານາງແກ້ວວຽງໄຊ ແລະທ່ານບຸນຈັນ ທຳວົງສາ ໄດ້ເລີ້ມຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຈາກຂັ້ນຕົ້ນ
ດ້ວຍຄວາມມານະອົດທົນ ບໍ່ຕິບໍ່ຮິວຽກການ. ຄອບຄົວທຳວົງສາໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ໃນຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນນັ້ນກໍຄື ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ຖາວອນ ມີບ້ານ
ເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ພວກລູກໆໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາ
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລທຸກຄົນ ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດ ແລະບັດຈຸບັນ ຍາ
ນາງແກ້ວວຽງໄຊ ແລະທ່ານບຸນຈັນ ກຳລັງກະກຽມຈະອອກບຳນານ ເພື່ອຄວາມສຸກ
ກັບໝາກຜົນທີ່ໄດ້ສ້າງມາ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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