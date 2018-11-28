ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ ທ່ານແວນ ຣີດ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ
ລາວ ເກີດຢູ່ສູນອົບພະຍົບປະເທດໄທ. ໃນຊຸມປີ 1980 ຄອບຄົວທ່ານແວນ ແມ່ນຮວມ
ຢູ່ໃນບັນດາອົບພະຍົບລາວ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນປະເທດອາເຈັນຕີນາ.
ຄວາມເປັນມາຂອງຄອບຄົວທ່ານຣີດ ເຕັມໄປດ້ວຍການຜະຈົນໄພຂອງສົງຄາມ ຖືກ
ຍົກຍ້າຍມາເປັນໄລຍະ ແລະຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ທີ່ປະເທດອາເຈັນຕີນາ ແລະໃນທີ່ສຸດທ່ານ
ແວນ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ສ່ວນວ່າຄວາມເປັນມາຂອງທ່ານແວນ
ເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດາເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ໃນປະເທດທີສາມ ມີພື້ນຖານການເປັນມາຢູ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບ
ຂອງເສັ້ນທາງມາສູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງກັນ. ທ່ານແວນ ແມ່ນ
ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ເກີດຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບປະເທດໄທ ໃນປີ 1978 ເຕີບໃຫຍ່
ຢູ່ປະເທດອາເຈັນຕີນາ ແລະໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານປະກອບວິຊາອາຊີບຢູ່ໃນເມືອງ
ແທມປາ ລັດຟລໍຣິດາ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ສຸດຂອງສະຫະລັດ. ຊີວິດ
ຄອບຄົວຂອງທ່ານແວນ ເຕັມໄປດ້ວຍການຖືກຍົກຍ້າຍ ຍ້ອນສົງຄາມ ແລະຜົນສະ
ທ້ອນດ້ານການເມືອງ. ທ່ານແວນ ແມ່ນນັກທຸລະກິດບໍລິການຫ້ອງບັນທຶກສຽງ ມີຊື່ວ່າ
VPN ຫຍໍ້ມາຈາກຊື່ Van Paula Nguyen ຊຶ່ງແມ່ນຫ້ອງອັດສຽງ (studio) ຕັ້ງເຄື່ອງ
ອຸບປະກອນກະຈາຍສຽງແກ່ການສະແດງຄອນເຊີດ. ບໍລິສັດ VPN ເປັນບໍລິສັດນ້ອຍໆ
ທີ່ ບໍລິການຄວບຄຸມລະບົບກະຈາຍສຽງ ແລະຖ່າຍພາບການສະແດງ. ທ່ານແວນ ໄດ້
ກ່າວກ່ຽວກັບການບໍລິການຕໍ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
“ລາຄາຄາບໍລິການຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ເຊັ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າມັກເວ
ທີນ້ອຍໃຫຍ່ຊໍ່າໃດ ຕ້ອງການແສງສີແບບໃດ ເຄື່ອງກະຈາຍສຽງໜ້ອຍຫຼາຍປານ
ໃດ ແລະຈໍຮູບເງົາຈັກອັນເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ປະກອບດ້ວຍແຮງງານ
ເພີ້ມເຂົ້າໄປທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການ ຊຶ່ງຈະຕົກເປັນເງິນຢູ່ມື້ນຶ່ງປະມານ 6,000
ໂດລາ ເຫດຜົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈ່າຍກໍເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຜູ້ຊື້ປີ້ເຂົ້າມາເບິ່ງ ມາຊົມ
10 ຫາ 50 ພັນຄົນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເບິ່ງນັກສິນລະປິນ ແລະຈໍຮູບພາບທີ່ໃຫຍ່
ຕັ້ງຢູ່ທາງຂ້າງເວທີສອງເບື້ອງ. ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດ
ວຽກເກືອບທຸກໆທ້າຍອາທິດ ແລະບາງຄັ້ງສອງເທື່ອຕໍ່ມື້ ທີ່ຢູ່ຄົນລະບ່ອນ ເພາະ
ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຊົ່າລົດຂົນສົ່ງແກ່ເຄື່ອງອຸບປະກອນໄປຫາຈຸດໝາຍ
ຕ່າງໆ.”
ຄອບຄົວທ່ານແວນ ແມ່ນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຊີວິດໃໝ່ ຢູ່ປະເທດ
ອາເຈັນຕີນາ ບ່ອນທີ່ທ່ານແວນ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາປະລິນຍາຕີ ຝ່າຍລະບົບສຽງ
ແລະຕໍ່ມາໄດ້ເຂົ້າມາສະແຫວງຫາການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ບ່ອນ
ທີ່ທ່ານໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນອາເມຣິກັນ. ທ່ານແວນ ໄດ້ກ່າວເຖິງການສຶກສາຂອງທ່ານ
ຕໍ່ ວີໂອເອ ຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າສຳເລັດການສຶກສາຢູ່ປະເທດອາເຈັນຕີນາ ແລະໄດ້ມາຮັບການອົບ
ຮົມຕໍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເວິສເຕີ (Worcester) ທີ່ລັດແມັສຊາ
ຈູແຊັສ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປີດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບໍລິການລະບົບສຽງ
ມາແຕ່ປີ 2009 ຢູ່ເມືອງແທມປາ ຟລໍຣິດາ ເພື່ອບໍລິການໆສະແດງຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ
ຄອນເຊີດ ພິທີບຸນໃຫຍ່ຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບສຽງ
ສື່ສານ ກ້ອງຖ່າຍພາບ ແລະໜ້າທີ່ຕ່າງໆ.”
ປະຫວັດສາດສັງຄົມຊີວິດລາວ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນການຖືກຮາວີຍົກຍ້າຍຢູ່ເປັນໄລຍະ
ຈົນເທົ້າເຖິງປັດຈຸບັນ. ຄອບຄົວທ່ານແວນ ກໍແມ່ນໂຕຢ່າງຄອບຄົວນຶ່ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຕົນເອງວ່າເປັນອົບພະຍົບລຸ້ນທີສາມ ເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກໍ
ເພາະວ່າ ພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນອົບພະຍົບໜີມາຢູ່ເມືອງລາວ. ສະໄໝນັ້ນ
ຝຣັ່ງປົກຄອງອິນດູຈີນ ໃນປີ 1950 ຝຣັ່ງໄດ້ເສຍສົງຄາມຢູ່ດຽນບຽນຟູ ພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ເມືອງປາກເຊ ປະເທດລາວ ບ່ອນທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນລາວ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ເອົາຮີດຄອງປະເພນີລາວ ຮັກ
ຫອມປະເພນີລາວ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນປີ 1975 ກໍໄດ້ເກີດການປ່ຽນແປງລະບອບ
ການປົກຄອງໃໝ່ອີກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍມາຢູ່ສູນອົບພະຍົບປະເທດໄທ. ເວ
ລານັ້ນສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ນຳພາອົບພະຍົບເຫຼົ່ານີ້ໄປຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານຢູ່ທົ່ວໂລກ.
ຂ້າພະເຈົ້າເກີດຢູ່ສູນອົບພະຍົບປະເທດໄທໃນປີ 1978 ແລະໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນນຶ່ງປີ. ພໍ່
ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເກີດຢູ່ປາກເຊ ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າມີນຳກັນສີ່ຄົນ ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ປະເທດອາເຈັນຕີນາເປັນເວລາ 22 ປີ ສຳເລັດມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່
ໃນອາເຈັນຕີນາ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ແລະຢູ່ເກີນກຳ
ນົດ. ຂ້າພະເຈົ້າຫລົງຮັກອາເມຣິກາ ມັກອາເມຣິກາ ແລະຕໍ່ມາໄດ້ແຕ່ງງານກັບ
ສາວອາເມຣິກັນ ແລະປະກອບວິຊາອາຊີບຢູ່ທີ່ນີ້.”
ທ່ານແວນ ບໍ່ເຄີຍເຫັນເມືອງລາວ ແລະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງລາວຈັກເທື່ອ
ແຕ່ທ່ານມີຄວາມພໍໃຈທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານແມ່ນເຊືິ້ອສາຍລາວ ແລະກໍຮູ້ຈັກພຽງແຕ່ທີ່ມາ
ຂອງຄອບຄົວ ວ່າມາຈາກເມືອງລາວ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວເຖິງຕ້ອນນີ້ວ່າ :
“ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນລາວ ແລະກໍແມ່ນຄົນລາວຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຕີບ
ໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະຊາຄົມລາວໃນອາເຈັນຕີນາ. ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເກີດຢູ່ປະເທດລາວ
ເຂົາເຈົ້າເວົ້າພາສາລາວ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີເພື່ອນເປັນຄົນຫວຽດນາມ ແລະເພື່ອນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຄົນລາວໝົດ. ປະຊາຄົມລາວຢູ່ອາເຈັນຕີນາ ພາກັນແຍກຍ້າຍ
ກັນໄປທົ່ວ ສ່ວນໃຫຍ່ພາກັນຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດອາເຈັນຕີນາ ບ່ອນທີ່ຫຼາຍຄົນທຳມາຫາກິນໂດຍການປູກຝັງ ຊື້ຂາຍ ແລະຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ. ຄວາມຈິງແລ້ວ
ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນຕັດເຄື່ອງອັນເປັນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ທີ່ນີ້ມີຄອບ
ຄົວຄົນລາວຈຳນວນນ້ອຍໆ ທີ່ພາກັນຢູ່ອ້ອມແອ້ມນະຄອນຫຼວງບູແອນົສ ແອຣັສ
(Buenos Aires) ເພາະສະນັ້ນລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະເພື່ອນຄົນລາວຈຶ່ງໄດ້ມີໂອ
ກາດຮ່ຳຮຽນ ແລະໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກິນໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກອັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ງ່າຍ. ໃນ
ປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ລັດຖະບານອາເຈັນຕີນາ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດີ
ເທົ່າທີ່ຄວນ.”
ທ່ານແວນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍ ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດການເວົ້າພາສາລາວສູ່
ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້.
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານແວນ ຕັ້ງຄອບຄົວ ແລະເຮັດທຸລະກິດຢູ່ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່
ເມືອງແທມປາ ລັດຟລໍຣິດາ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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