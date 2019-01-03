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ຊີວິດຊາວລາວ

​ຊາວ​ກາ​ນາ​ດາ ເຊື້ອ​ສາຍລາວ ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ ຄົບ​ຮອບ 40 ປີ ໃນ​ແຂວງ​ອອນ​ແທ​ຣິ​ໂອ

ທ່ານ​ທອງ​ສຸກ ວົງ​ພັກ​ດີ (ຂວ​າ​ສຸດ) ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄ​ົມ​ລາວ​-ກາ​ນາ​ດາ ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ ອົງ​ການ​ຕ່າງໆ ຮ່ວມສະ​ຫຼອງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 40 ປີ ຂອງການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ-ກາ​ນາ​ດາ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ວັນ​ທີ 8 ທັນ​ວາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະບາຍ​ດີ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ ໃນ​ລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວໃນ​ຕ່າງ​ແດນ ຂອງວີ​ໂອ​ເອ
ປະ​ຈຳແລງ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ທ່ານ​ທອງ​ສຸກ ວົງ​ພັກ​ດີ
ປະ​ທານສ​ະ​ມາ​ຄົມ​ລາວ​ແຂວງອອນ​ແທ​ຣິ​ໂອ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ​ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ຈະ​ມາ​ລົມ​ສູ່​ຟັງ
ເຖິງ​ການ​ທີ່ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ​ ໃນ​ກາ​ນາ​ດາ ແລະປະຊາ​ຄົມ​ອື່ນ​ໆ​ ທີ່​ມາ​ຈາ​ກ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ
ພ້ອ​ມ​ດ້ວຍ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກາ​ນາ​ດາ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ສະ​ຫຼອງ​ວັນ​ຄົບ​ຮອບ​ສີ່​ສິບ​ປີໃນການ​ມາ
ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ​. ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​
ນຳເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ​ກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງນີ້ ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນ​ະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕແມ່ນ​ເມືອງ​ເອກ​ຂອງ​ແຂວງ​ອອນ​ແທ​ຣິ​ໂອ ຕັ້ງຢູ່ເລາະ​ແມ່​ນ້ຳອອ​ນ
​ແທ​ຣິ​ໂອ ທາງພາກ​ກາງ​ ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ມີທ​ະ​ເລ​ສາບໃຫຍ່​ ທີ່​
ຮ້ອງວ່າ Great Lake ​ເປັນ​ເຂດຊາຍ​ແດນ​ ກັ​ບສະ​ຫະ​ລັດ. ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນໂຕ ເປັນ
​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ເປັນສູນ​ກາງ​ການ​ຄ້າ​ ການ​ເງິນ ບ່ອນ​ແຈກ​ຢາຍ​
ສິນ​ຄ້າ​ເຂົ້າອອກ ໂຮງ​ງານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳຕ່າງໆ ໂດຍ​ສະ​ເພາະຢ່າງ​ຍິ່ງ ມີບໍ​ລິ​ສັດ​ສ້າງ​
ເຮືອ​ບິນທີ່ໃຫຍ່ສຸດ​ຂອງກາ​ນາ​ດາ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນແລ້ວ ​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕຍັງມີ​ປະຊ​າ​
ກອນທີ່ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍມາ​ຈາກ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ​ແລະຮວມຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຊາວ​ກາ​ນາ​
ດາ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ.

ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ ທີ 8 ທັນ​ວາ ​ຟ2018 ທີ່​ຜ່ານມ​າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ຫຼອງ​ຄົບ​ຮອບ​ 40 ປີ ຂອງ
ການ​ຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ ຢູ່​ໃນ​ຂົງເຂດນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ​ ໂດຍ​ການ​ເ​ປັນ
ປະ​ທານ​ສະ​ມາຄົມ​ລາວ-ອອນ​ແທ​ຣິ​ໂອ ຂອງທ່ານ​ທອງ​ສຸກ ວົງ​ພັກ​ດີ ຊຶ່ງ ທ່ານໄດ້​ກ່າວ
​ເຖິງ​ຈຸດ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການພົບ​ປະ​ສັງ​ສັນ​ສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້: ​

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ສະ​ມາ​ຄົມ​ລາວ-ກ​າ​ນາ​ດາ ທີ່​ນະ​ຄອນໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ.
ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ສະ​ມາ​ຄົມ​ລາວ-ກ​າ​ນາ​ດາ ທີ່​ນະ​ຄອນໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ.

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​ເຊີ​ນ​ຟັງ​ກາ​ນຳ​ພາດ ທ່ານ​ທອງ​ສຸກ ວົງ​ພັກ​ດີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ບັນ​ດາ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ເກີ​ດ ແລະ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ
ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ​ກັນໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສູງ ເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ດີ ແລະ​ຮັບ​ໃຊ້​ສັງ​ຄົມຢູ່
ໃນ​ໜ້າ​ທີ່ການງ​ານ​ຕ່າງໆ ​ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ທອງ​ສຸກ ໄດ້​ກ່າ​ວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ວ່າ :

ທ່ານ​ທອງ​ສຸກ ແລະ​ບັນດາ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນກາ​ນາ​ດາ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ
ທ່ານ​ທອງ​ສຸກ ແລະ​ບັນດາ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນກາ​ນາ​ດາ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ

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ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງສະ​ມາ​ຊິກ​ສັງ​ຄົມ​ລາວຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນີ້ ພາ​ກັນປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້ເສດ​ຖະ
​ກິດ ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ໂດ​ຍເຮັດທຸ​ລະ​ກິດ ປະ​ກອບ​ວິ​ຊາ​ອາ​ຊີບ ​ຢູ່ໃນໂຮງ​ງານ​
ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ດັ່ງ​ທ່ານ​ທອງ​ສຸກ ​ໄດ້​ກ່າ​ວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກວ່າ :

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້ອາ​ວຸ​ໂສເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​
ດາ​ນັ້ນ ທ່ານ​ທ​ອງ​ສຸກ​ໄດ້ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ ແລະຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ
​ດັ່ງ​ນີ້

ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ສະ​ມາ​ຄົມ​ລ​າວ-ກາ​ນາ​ດາ ປະ​ຈຳ​ແ​ຂວງ​ອອນ​ແທ​ຣິ​ໂອ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ.
ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ສະ​ມາ​ຄົມ​ລ​າວ-ກາ​ນາ​ດາ ປະ​ຈຳ​ແ​ຂວງ​ອອນ​ແທ​ຣິ​ໂອ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ.

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ລິງໂດຍກົງ

​ຄົນລາວຮວມ​ທັງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ອື່ນໆ ທີ່​ຕົກ​ມາ​ຢູ່​ກາ​ນາ​ດາ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ສັນ​ຊາດໝົດ​ແລ້ວ
​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ເສ​ລີ​ພາບ ຄື​ກັນ​ກັບປະ​ຊາ​ຊົນທົ່ວໆ​ໄປ. ບັດ​ນີ້ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ໂຕ​ຂອງ
ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງວ່າ ຢາກ​ປະ​ກອບ​ວິ​ຊາ​ອາ​ຊິບ ແລະນຳ​ພາ​ຊີ​ວິດ ການ​ເປັນ​ຢູ່ຢ່າງ​ໃດ ດັ່ງ​ທີ່​
ທ່ານ​ທອງ​ສຸກ ໄດ້​ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ດັ່ງ​ນີ້:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ບັນ​ດາຊາວ​ໜຸ່ມ​ກາ​ນາ​ດາ ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ.
ບັນ​ດາຊາວ​ໜຸ່ມ​ກາ​ນາ​ດາ ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ.

ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ​ຂອງການຕັ້ງ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດກາ
​ນາ​ດາ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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